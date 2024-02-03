Росія заявила про атаку дронів у Воронежі

За попередньою інформацією постраждалих немає

У ніч проти 3 лютого у Воронежі було чути вибух та працювали системи протиповітряної оборони. Причиною стала нібито атака безпілотника. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та місцеві пабліки

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Російська сторона стверджує, що дрон був зафіксований та ліквідований «черговими засобами ППО» на підльоті до Воронежа.

За словами місцевого губернатора, попередньо «постраждалих та руйнувань на землі немає».

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Нагадаємо, росіяни повідомляли, що безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі. Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування.

Раніше міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що у ніч на 29 січня російські засоби ППО знищили український БПЛА над Брянською областю.

Повідомляється, що знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Удень 28 січня дрони теж атакували Брянщину, про що повідомляв губернатор області Олександр Богомаз.

До слова, у ніч проти 3 лютого в Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО.

Також у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.