Reuters: НПЗ у Сизрані зупинив роботу після атаки БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У ніч на 5 грудня БпЛА атакували Сизранський НПЗ, задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора
фото: Генеральний штаб ЗСУ

НПЗ зупинив роботу через серйозне пошкодження установки CDU-6, яка є критично важливою частиною технологічного циклу 

Російський нафтопереробний завод (НПЗ) у Сизрані (Самарська область), який раніше вже зазнавав ударів, повністю припинив виробництво після атаки українських безпілотників у ніч проти 5 грудня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає «Главком».

За інформацією джерел, підприємство зупинило роботу через серйозне пошкодження установки CDU-6, яка є критично важливою частиною технологічного циклу НПЗ, відповідальною за первинну переробку нафти.

Ця установка вже була ціллю в серпні минулого року, і тоді на її відновлення знадобилося близько двох тижнів. Зазначається, що цього разу ремонт може тривати до місяця. Компанія «Роснєфть», якій належить завод, ситуацію не коментувала.

Українські військові підтвердили, що вночі завдали ударів по Сизранському НПЗ, а також по порту Темрюк у Краснодарському краї. Варто зазначити, що відстань від НПЗ до українського кордону становить приблизно 800 км.

Минулого року підприємство працювало з меншою, ніж проєктна, потужністю – близько 90 тис. барелів на добу (4,3 млн метричних тонн на рік). Тоді завод виробляв значні обсяги пального: близько 800 тис. тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного пального і 700 тис. тонн мазуту.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

