Помер посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора

Дипломатична кар’єра Мацегори була тісно пов’язана з Північною Кореєю

Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора помер у віці 70 років. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Олександр Мацегора народився в Одесі. З 2014 року він обіймав посаду посла Росії у Північній Кореї. До цього він працював у центральному апараті МЗС Росії заступником директора Першого департаменту Азії.

Його дипломатична кар’єра тісно пов’язана з Північною Кореєю. Після закінчення Московського державного інституту міжнародних відносин він працював у радянському торговому представництві в КНДР, а пізніше займався іншими спільними радянсько-північнокорейськими проєктами. У 2006–2011 роках обіймав посаду радника-посланника посольства Росії в Північній Кореї.

