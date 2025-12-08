Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Помер посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У віці 70 років помер посол Росії
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Дипломатична кар’єра Мацегори була тісно пов’язана з Північною Кореєю

Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора помер у віці 70 років. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Олександр Мацегора народився в Одесі. З 2014 року він обіймав посаду посла Росії у Північній Кореї. До цього він працював у центральному апараті МЗС Росії заступником директора Першого департаменту Азії.

Його дипломатична кар’єра тісно пов’язана з Північною Кореєю. Після закінчення Московського державного інституту міжнародних відносин він працював у радянському торговому представництві в КНДР, а пізніше займався іншими спільними радянсько-північнокорейськими проєктами. У 2006–2011 роках обіймав посаду радника-посланника посольства Росії в Північній Кореї.

Нагадаємо, що 4 листопада радянський і російський телеведучий Юрій Ніколаєв помер у віці 76 років. У 2022 році Ніколаєв заявляв, що санкції щодо Росії зовсім не заважають його країні. Повідомляється, що знаменитості стало зле у себе вдома, йому викликали швидку. Медики, оглянувши ведучого, прийняли рішення про госпіталізацію.

Російські пропагандисти стали «розжовувати» тему загадкової смерті ексміністра транспорту Росії Романа Старовойта, який нібито наклав на себе руки після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку. Деякі Telegram-канали пишуть, що проти Старовойта велося розслідування щодо його причетності до розкрадань при будівництві фортифікаційних споруд на Курщині. І його могли вбити задля того, щоб він не дав покази проти інших учасників справи. 

Читайте також:

Теги: росія посол Північна Корея диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тільки Китай може зрушити РФ у питаннях миру з Україною
Зрушити питання миру може лише одна країна – Китай
25 листопада, 19:33
Росіяни не довіряють власним банкам – розвідка
Росіяни не довіряють власним банкам – розвідка
10 листопада, 04:40
Кремль прокоментував можливі майбутні переговори з Києвом
Кремль звинуватив Україну у «небажанні продовжувати діалог»
20 листопада, 00:55
Левітт заявила, що спецпосланець президента США Стів Віткофф та державний секретар США Марко Рубіо протягом місяця працювали над «мирним планом»
Білий дім заявив, що США ведуть однакові переговори з Україною і Росією щодо мирного процесу
21 листопада, 01:26
Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл може відвідати Росію
Міністр армії США може відвідати РФ для продовження мирних перемовин щодо України
24 листопада, 22:12
Сенатори-демократи вважають, що адміністрація Трампа недостатньо тисне на РФ
Сенатори звинуватили адміністрацію Трампа в провалі санкцій проти РФ
25 листопада, 03:57
Пропагандист Захар Прилепін пропонував залучити до створення російської «Нобелівської премії з літератури» інші країни
Росія хоче створити власну «Нобелівську премії з літератури»
28 листопада, 17:23
Як пишуть ЗМІ, у Рубіо достатньо проукраїнська позиція
The Times: Віткофф та Кушнер відсторонили проукраїнського Рубіо від переговорів з РФ
3 грудня, 01:34
Розробники вважають, що робот зможе працювати на заводі, в логістиці та в сервісі
У РФ представлено першого людиноподібного робота – він вийшов на сцену й впав
12 листопада, 07:55

Життя

Помер посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора
Помер посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора
Військова, яка провела вагітність на Донбасі, показала зворушливі фото з сином
Військова, яка провела вагітність на Донбасі, показала зворушливі фото з сином
Штолен: традиційний німецький різдвяний пиріг, який став популярним в Україні – історія та секрети приготування
Штолен: традиційний німецький різдвяний пиріг, який став популярним в Україні – історія та секрети приготування
Як Тимошенко святкувала день народження. Свідчення очевидця
Як Тимошенко святкувала день народження. Свідчення очевидця
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
У Китаї 95-річна жінка «ожила» через шість днів після смерті
У Китаї 95-річна жінка «ожила» через шість днів після смерті

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua