Головна Думки вголос Єгор Чечеринда
search button user button menu button
Єгор Чечеринда Військовослужбовець, майор ЗСУ

Росія підвищує градус та «приєднає» невизнане Придністров'я

glavcom.ua
Кремль давно нагнітає ситуацію у Молдові
фото з відкритих джерел

Росія хоче роздмухати ще один військовий конфлікт?

З повідомлення ТАСС: «VII съезд депутатов всех уровней Приднестровья состоится в Тирасполе 28 февраля. Делегаты от парламента, городских (районных), сельских (поселковых) Советов народных депутатов соберутся во Дворце республики в 11:00. Обсудят политическую и социально-экономическую ситуацию», – говорится в сообщении пресс-службы Верховного совета непризнанной республики. Отмечается, что съезд созывается на основании обращения к президенту Вадиму Красносельскому депутатов Совещательного собрания всех уровней, которые обеспокоены давлением со стороны Молдавии, нарушающим права приднестровцев и ухудшающим их социально-экономическое положение». Нічого не нагадує?

Все це відбудеться за одну добу до Зверення президента РФ Путіна до Федеральних зборів, яке має статися 29 лютого. Як прогнозує відомий аналітик-міжнародник Віктор Шлінчак, в тексті зверення може бути офіційно зафіксовано факт чергової анексії.

Для цього Росії навіть не треба організовувати так званий «референдум». Його вже «провели» 17 вересня 2006 року.

Тоді запитання в «бюлетенях» звучало так: «Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации?»

Відповідь була – 97,1% – «так»...

Це – офіційні дані так званого «ЦВК ПМР», на які запросто може спертися Путін у своєму «зверненні» в останній день зими 2024 року. Це може відвернути увагу його виборців від величезних втрат в Україні та запропонувати «скрєпним холопам» чергову територіальну «перемогу» у перманентному «збиранні земель»...

На передодні «виборів президента РФ» це, на думку кремлівських аналітиків, може неабияк мобілізувати та збільшити електорат кремлівського карлика та розширити географію воєнних дій на європейському континенті...

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Молдова Придністров'я росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рупори Кремля продовжують атакувати Україну та світ брехливими новинами
Космач і Кремль. Як російська пропаганда впливає на свідомість українців
9 лютого, 17:43
Директор ЦРУ Вільям Бернс
Директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік
30 сiчня, 22:15
Німеччина піднімала винищувач для перехоплення російського військового літака
Німеччина піднімала винищувач для перехоплення російського військового літака
30 сiчня, 22:50
Ландсбергіс наголосив, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території, додавши, що сподівається на її успіх у цій війні
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
22 сiчня, 15:45
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден заявив, що США повинні продовжувати допомагати Києву
2 лютого, 04:20
На розгляд переходить лише твердження про те, що Росія безпідставно звинуватила Україні у неіснуючому геноциді
Суд ООН частково став на сторону України у позові проти РФ щодо геноциду
2 лютого, 17:39
Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати
5 лютого, 12:30
Європа отримує близько 12 млрд кубометрів газу на рік через Україну
Євросоюз відмовляється продовжувати контракт на транзит російського газу через Україну
15 лютого, 17:04
Ілон Маск
Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії
11 лютого, 22:18

Єгор Чечеринда

Росія підвищує градус та «приєднає» невизнане Придністров'я
Росія підвищує градус та «приєднає» невизнане Придністров'я
Навальний. Не треба сліз
Навальний. Не треба сліз
«Цезар Куніков». Історія імені корабля, який було знищено у Чорному морі
«Цезар Куніков». Історія імені корабля, який було знищено у Чорному морі
«Невідворотна війна», або Операція «Аляска»
«Невідворотна війна», або Операція «Аляска»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
87K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
45K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
34K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
21K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою
14K
Російськомовні військові на фронті. Історик Грицак дав пораду стурбованим українцям

Новини

Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Сьогодні, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Сьогодні, 13:50
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua