Росія підвищує градус та «приєднає» невизнане Придністров'я

Росія хоче роздмухати ще один військовий конфлікт?

З повідомлення ТАСС: «VII съезд депутатов всех уровней Приднестровья состоится в Тирасполе 28 февраля. Делегаты от парламента, городских (районных), сельских (поселковых) Советов народных депутатов соберутся во Дворце республики в 11:00. Обсудят политическую и социально-экономическую ситуацию», – говорится в сообщении пресс-службы Верховного совета непризнанной республики. Отмечается, что съезд созывается на основании обращения к президенту Вадиму Красносельскому депутатов Совещательного собрания всех уровней, которые обеспокоены давлением со стороны Молдавии, нарушающим права приднестровцев и ухудшающим их социально-экономическое положение». Нічого не нагадує?

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Все це відбудеться за одну добу до Зверення президента РФ Путіна до Федеральних зборів, яке має статися 29 лютого. Як прогнозує відомий аналітик-міжнародник Віктор Шлінчак, в тексті зверення може бути офіційно зафіксовано факт чергової анексії.

Для цього Росії навіть не треба організовувати так званий «референдум». Його вже «провели» 17 вересня 2006 року.

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Тоді запитання в «бюлетенях» звучало так: «Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации?»

Відповідь була – 97,1% – «так»...

Це – офіційні дані так званого «ЦВК ПМР», на які запросто може спертися Путін у своєму «зверненні» в останній день зими 2024 року. Це може відвернути увагу його виборців від величезних втрат в Україні та запропонувати «скрєпним холопам» чергову територіальну «перемогу» у перманентному «збиранні земель»...

На передодні «виборів президента РФ» це, на думку кремлівських аналітиків, може неабияк мобілізувати та збільшити електорат кремлівського карлика та розширити географію воєнних дій на європейському континенті...