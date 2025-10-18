Гарантії безпеки, зброя, посилення ППО: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом

«Главком» зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі

Після переговорів у Білому домі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, розповівши про ключові теми зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. «Главком» зібрав головні заяви.

Зеленський наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки Київ побоюється, що після можливого припинення вогню Росія знову може вдатися до агресії. Він підкреслив, що готовий до будь-яких форматів переговорів – двосторонніх чи тристоронніх, якщо вони допоможуть досягти миру.

Однією з тем розмови стали системи протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що українська ППО не здатна самостійно протидіяти російським балістичним ракетам, від яких страждає енергетична інфраструктура країни.

Також сторони говорили про можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Зеленський підтвердив, що обговорював це питання з Трампом і зауважив, що американська сторона поки не ухвалила рішення, але тема залишається відкритою. Президент підкреслив, що росіяни бояться Tomahawk, адже це потужна зброя, і водночас добре розуміють можливості українських розробок: «Ми не говоримо лише про Tomahawk. Нам потрібна комбінація. Саме тому вони побоюються, бо розуміють, що ми зможемо зробити».

Зеленський також повідомив, що Сполучені Штати отримають певні типи українських безпілотників. «Наші команди попрацюють щодо безпілотників. Ми відкриті до обговорення. Я вважаю, що США отримають певні типи безпілотників», – зазначив він.

Питання ударів по території Росії під час зустрічі не порушувалося. Не обговорювали також і нові санкції, «бо не було часу». Президент уточнив, що для ефективних військових операцій потрібна сукупність факторів –поєднання дронів та інших типів озброєння.

Президент підтвердив, що після зустрічі провів групову телефонну розмову з низкою європейських лідерів – Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою, Александером Стуббом, Йонасом Гар Стере, Кіром Стармером, Джорджією Мелоні, Марком Рютте та Дональдом Туском.

Під час пресконференції Зеленський також наголосив, що Путін справді його ненавидить – як і зазначав Трамп, – але й сам не може ставитися до лідера РФ інакше: «Це не про почуття. Для мене і для кожного українця – це ворог. Ми ненавидимо ворога, бо він хоче нас знищити».

Говорячи про питання територій, Зеленський наголосив, що суверенітет і незалежність України є непорушними. Водночас він зазначив, що першим кроком до миру має стати припинення вогню, яке дозволить розпочати переговори: «Це дуже важливий перший крок. Президент Трамп це розуміє, бо найскладніше питання будь-яких перемовин усе одно стосуватиметься території України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.