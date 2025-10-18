Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гарантії безпеки, зброя, посилення ППО: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Гарантії безпеки, зброя, посилення ППО: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
Зеленський: Найскладніше питання будь-яких перемовин усе одно стосуватиметься території України
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

«Главком» зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 

Після переговорів у Білому домі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, розповівши про ключові теми зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. «Главком» зібрав головні заяви.

Зеленський наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки Київ побоюється, що після можливого припинення вогню Росія знову може вдатися до агресії. Він підкреслив, що готовий до будь-яких форматів переговорів – двосторонніх чи тристоронніх, якщо вони допоможуть досягти миру.

Однією з тем розмови стали системи протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що українська ППО не здатна самостійно протидіяти російським балістичним ракетам, від яких страждає енергетична інфраструктура країни. 

Також сторони говорили про можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Зеленський підтвердив, що обговорював це питання з Трампом і зауважив, що американська сторона поки не ухвалила рішення, але тема залишається відкритою. Президент підкреслив, що росіяни бояться Tomahawk, адже це потужна зброя, і водночас добре розуміють можливості українських розробок: «Ми не говоримо лише про Tomahawk. Нам потрібна комбінація. Саме тому вони побоюються, бо розуміють, що ми зможемо зробити».

Зеленський також повідомив, що Сполучені Штати отримають певні типи українських безпілотників. «Наші команди попрацюють щодо безпілотників. Ми відкриті до обговорення. Я вважаю, що США отримають певні типи безпілотників», – зазначив він.

Питання ударів по території Росії під час зустрічі не порушувалося. Не обговорювали також і нові санкції, «бо не було часу». Президент уточнив, що для ефективних військових операцій потрібна сукупність факторів –поєднання дронів та інших типів озброєння.

Президент підтвердив, що після зустрічі провів групову телефонну розмову з низкою європейських лідерів – Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою, Александером Стуббом, Йонасом Гар Стере, Кіром Стармером, Джорджією Мелоні, Марком Рютте та Дональдом Туском.

Під час пресконференції Зеленський також наголосив, що Путін справді його ненавидить – як і зазначав Трамп, – але й сам не може ставитися до лідера РФ інакше: «Це не про почуття. Для мене і для кожного українця – це ворог. Ми ненавидимо ворога, бо він хоче нас знищити».

Говорячи про питання територій, Зеленський наголосив, що суверенітет і незалежність України є непорушними. Водночас він зазначив, що першим кроком до миру має стати припинення вогню, яке дозволить розпочати переговори: «Це дуже важливий перший крок. Президент Трамп це розуміє, бо найскладніше питання будь-яких перемовин усе одно стосуватиметься території України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Теги: санкції путін Володимир Зеленський переговори Tomahawk США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Україна і Росія добре знають позиції одне одного, оскільки прочитали всі меморандуми
Двосторонні перемовини з росіянами. Зеленський пояснив, що відбувається
20 вересня, 12:17
Іранська компанія MAPNA поставила до Росії свою першу вдосконалену газову турбіну MGT-70 для заміни турбін Siemens, які потрапили під санкції
Іран відправив Росії першу партію газових турбін замість Siemens
23 вересня, 04:50
Зеленський: станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет
Ініціатива PURL: Зеленський пояснив, скільки грошей потрібно Україні щомісяця
30 вересня, 09:46
Раніше Мадуро заявляв, що США ведуть агресивні дії проти Венесуели на всіх рівнях
Президент Венесуели звернувся до Папи Римського через погіршення відносин з Трампом
7 жовтня, 06:52
Очікується, що серійне виробництво F/A-XX розпочнеться у 2030-х роках
У США схвалено проєкт винищувача нового покоління для ВМС США
8 жовтня, 05:27
Путін робить акцент на інформаційній безпеці, щоб підтримувати пропаганду та контролювати дезінформацію в країні
Полковник Британії у відставці назвав нове слабке місце Путіна
14 жовтня, 16:24
Зеленський зауважив, що доповіді росіян Путіну відрізняються дуже сильно від реальності
«Я бачив русскі карти». Зеленський розказав, як окупаційне командування дурить Путіна
20 вересня, 12:30
Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
11 жовтня, 16:21
Путін та Трамп зутрінуться у Будапешті
Ексміністр оборони Гриценко попередив: наступні два тижні вирішальні для світу
Вчора, 12:19

Політика

Зеленський заявив, що розмова з Трампом може наблизити кінець війни
Зеленський заявив, що розмова з Трампом може наблизити кінець війни
Трамп відмовився постачати Україні ракети Tomahawk – Axios
Трамп відмовився постачати Україні ракети Tomahawk – Axios
Гарантії безпеки, зброя, посилення ППО: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
Гарантії безпеки, зброя, посилення ППО: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
Зеленський: Відповіді на удари по українській енергетиці не обговорювалися з Трампом
Зеленський: Відповіді на удари по українській енергетиці не обговорювалися з Трампом
Зеленський розповів, як ставиться до Путіна
Зеленський розповів, як ставиться до Путіна
Зеленський: я реаліст щодо Tomahawk, але ця зброя лякає Росію
Зеленський: я реаліст щодо Tomahawk, але ця зброя лякає Росію

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua