Хмельничанин навів ракетний удар та передав фото наслідків куратору з РФ

У Хмельницькому затримали чоловіка за підозрою у державній зраді

У Хмельницькому повідомлено про підозру у державній зраді 42-річному місцевому жителю. Його підозрюють у зборі інформації про військові об'єкти, наведенні ракетного удару та передачі фото наслідків своєму куратору з Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Хмельниччини.

За даними слідства, цього року чоловік розпочав спілкування з користувачем у Telegram, усвідомлюючи, що це представник країни-агресора. Він погодився збирати інформацію для використання проти України.

У травні підозрюваний отримав завдання здійснити зйомку об'єкта військової інфраструктури. Він надіслав куратору інформацію з геолокаційними мітками, а пізніше – фото замовленого об'єкта. За виконану роботу чоловік отримав грошову винагороду на криптогаманець. Крім того, підозрюваний зафіксував на фото наслідки ракетного удару та надіслав їх «замовнику».

Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової фотозйомки.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Хмельницькому ще одного російського агента. Він наводив ворожі удари по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, пособником ворога виявився 31-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкий заробіток» у Telegram. Росіяни наказали йому виявити та передати геолокації аеродромів ЗСУ, а також координати опорних електропідстанцій, які ворог планував знищити, щоб знеструмити регіон. Крім того, фігурант збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців.