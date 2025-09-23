Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times

Між адміністрацією Трампа та країнами Балтії існує певна напруга, тому виникає питання, як відреагує американський президент на потенційне російське вторгнення – буде воювати чи запросить Путіна на саміт?

НАТО готове захищати кожен сантиметр своєї території, і ця «відданість» була продемонстрована на військовій базі Тапа в Естонії, поблизу кордону з Росією. База, назва якої перекладається як «вбивати», колись була радянським об'єктом, а тепер там базуються естонська армія та бойові групи НАТО, очолювані Великою Британією, передає «Главком» із посиланням на Financial Times.

Видання припускає, що невизначеність щодо реакції Вашингтона може стати ключовим фактором для Москви. США надають приблизно 40% військових ресурсів НАТО в Європі. Американські військові вже присутні в країнах Балтії, а нещодавно артилерійська частина HIMARS провела навчання на базі Тапа, і незабаром очікується прибуття американської танкової роти.

Попри це, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення, наприклад, в Естонію, виникає питання, як на це відреагує Дональд Трамп. Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс минулого тижня висловив сумнів, чи можна очікувати «прибуття американського Шостого флоту в Балтійське море, чи запрошення на зустріч в Алясці».

Між адміністрацією Трампа та країнами Балтії існує певна напруга. У деяких колах американської адміністрації балтійські країни вважають занадто агресивними у ставленні до Путіна. Наприклад, на нещодавній зустрічі в Пентагоні їхніх чиновників звинуватили в «ідеологічній» опозиції до Росії. Підозри є взаємними. У МЗС Естонії навіть висить репродукція результатів голосування в ООН щодо України у лютому 2024 року, де США проголосували так само, як і Росія. Це нібито є нагадуванням, що на адміністрацію Трампа не завжди можна покладатися.

Водночас, зазначає Financial Times, якщо США залишаться осторонь у разі кризи, британські, французькі, німецькі та канадські війська, які вже перебувають там, готові вступити в бій. Також Польща та Фінляндія є добре озброєними і розуміють, що їхня власна безпека залежить від долі Естонії, Латвії та Литви, тому вони, найімовірніше, прийдуть на допомогу. З огляду на ці фактори, для Путіна було б безрозсудним ризиком перевіряти готовність НАТО захищати свої східні кордони. Проте, як світ переконався в 2022 році, коли російські війська наступали на Київ, російський диктатор здатний на непередбачувані ризики.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії. За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

До слова, російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. Про це повідомив високопоставлений військовий чиновник Естонії.