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Reuters повідомив, на які кроки доведеться піти Кремлю для продовження війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Reuters повідомив, на які кроки доведеться піти Кремлю для продовження війни
Гучне зростання військових витрат породжує інфляцію економіки Росії
фото з відкритих джерел

Путін змушений скоротити витрати практично у всіх сферах, щоб фінансувати війну

Російській Федерації доведеться додатково підвищити податки, щоби фінансувати війну проти України, оскільки оголошених заходів буде недостатньо. Про це повідомляє Reuters.

Так, у проєкті бюджету Росії на 2025 рік близько третини всіх витрат, або 6,3% ВВП, виділяється на військові потреби – найвищий рівень із часів Холодної війни. Вперше частка видатків на оборону буде вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати.

Гучне зростання військових витрат породжує інфляцію економіки Росії. Відсоткові ставки зросли до найвищого рівня з 2003 року, а рубль впав до річного мінімуму щодо долара. Оскільки західні санкції фактично усувають Москву від міжнародних ринків облігацій, її можливості щодо збору коштів обмежені.

Очікується, що велика податкова реформа принесе додаткові доходи у розмірі 1,7% ВВП у 2025 році, однак економісти стверджують, що цього буде замало.

«Коректування внутрішніх податків залишиться в центрі уваги влади. Не виключено, що у 2025 році ми побачимо багато ініціатив щодо зміни податкового законодавства та нормативних актів», – вважає Олексій Клімюк з Alfa Wealth.

Очікуване падіння нафтових цін, головний експортний товар Росії, також кидає тінь на фінанси країни. Проєкт бюджету прогнозує, що ціна на нафту знизиться в середньому з $70 за барель у 2024 році до $65,5 за барель у 2027 році, що завдасть збитків державним доходам.

«Така структура зберігає сильну залежність бюджету від цін на нафту. Це означає, що якщо не 2025 року, то найближчими роками знову постає питання, де знайти додаткові доходи», – вважає головний економіст Альфа-Банку Наталія Орлова.

Нагадаємо, що раніше російський диктатор Володимир Путін підписав закон про підвищення податків, який у найближчі 6 років принесе майже 17 трлн рублів ($120 млрд).

Згідно із законопроєктом, ставку податку буде підвищено з 13% до 15% для росіян із доходами від 200 тис. руб на місяць ($1 456), до 18% для тих, хто заробляє від 5 до 20 млн руб на рік ($40-150 тис.), до 20% – для доходів від 20 до 50 млн руб на рік ($150-360 тис.) і до 22% – для доходів понад 50 млн руб.

Також Росія планує збільшити оборонні витрати у 2025 році до 6,2% валового внутрішнього продукту країни на тлі війни проти України. Проєкт трирічного бюджету, з яким ознайомилося Bloomberg, показує, що уряд має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трильйона рублів ($142 млрд) у 2025 році із запланованих на цей рік з 10,4 трлн рублів.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що експертам необхідно проаналізувати ідею повернення в Росію радянського податку на бездітність.

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Теги: росія росіяни податки війна путін

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