Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року
Нині триває 1366-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу зафіксовано 200 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши 52 ракети та 57 авіаційних ударів, скинувши 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 442 обстріли, з них 218 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 885 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Плавні Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав пʼятьох авіаційних ударів, скинув 13 керованих авіабомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка, Кутьківка та у напрямку Колодязного й Дворічанського.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та у напрямках Новоосинового й Шийківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, Ставки, Зарічне, Дробишеве, Шандриголове, Зелена Долина, Новоселівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Шийківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

У районах Ямполя, Закітного, Верхньокам’янського, Серебрянки, Діброви, Дронівки, Сіверська, Виїмки та Федорівки противник 13 разів атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Противник проводив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 25 атак у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 12 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Єгорівка, Красногірське.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 11 ворожих атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоандріївка, Степове та Приморське.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року фото 11

 Нагадаємо, триває 1366-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 342 танків
Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
12 листопада, 06:52
Ситуація на фронті 11 листопада
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
11 листопада, 22:19
Ситуація на фронті 8 листопада
Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу
8 листопада, 23:18
За словами Чувіляєва, росіяни часто готові переходити кордони нелегально, аби втекти з країни
«Дезертирують щодня». Російський антивоєнний активіст розповів про СЗЧ у путінській армії
7 листопада, 10:47
ГУР МО України нагадує, що кожен російський військовослужбовець має шанс зберегти життя
Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки
2 листопада, 16:54
Росіяни перемогли 16-ту механізовану бригаду ЗСУ, якої не існує
Міноборони РФ відзвітувало про «знищення» бригади ЗСУ, якої не існує
1 листопада, 18:49
Противник продовжує нести втрати серед особового складу та техніки
Військово-Морські Сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за жовтень
1 листопада, 09:52
Крим стає місцем, де російське ППО перетворюють на металолом
Крим стає місцем, де російське ППО перетворюють на металолом
30 жовтня, 11:23
Дрони атакували Одещину
Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
22 жовтня, 04:17

Події в Україні

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua