Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки

190 надзвичайників та 50 одиниць техніки ДСНС залучені до ліквідації наслідків

На Полтавщині внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Окремі осередки горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.

фото: ДСНС Полтавщини

«Рятувальники продовжують роботи. Залучені 190 надзвичайників та 50 одиниць техніки ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут додав, що у містах Кременчук та Горішні Плавні ситуація з електропостачанням залишається складною та впливає на стабільність подачі тепла та води. Частину об’єктів заживлено від генераторів. Ремонтні роботи розпочато одразу після атаки та тривають безперервно.

Нагадаємо, Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Міські служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити роботу критичних систем.

Згодом стало відомо, що цієї ночі ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини.

Як повідомлялося, у ніч на 7 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – п'ять балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.