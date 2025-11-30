Сили оборони зачистили Іванівку на межі Донецької та Дніпропетровської областей

Українські Сили оборони провели успішну операцію та зачистили селище Іванівка, що розташоване на межі Донецької та Дніпропетровської областей

Про це йдеться на сторінці 37-ї окрема бригада морської піхоти, пише «Главком».

Під час бойових дій військовослужбовці 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 російських окупантів, ще 19 – взяли в полон.

«В операційній смузі відповідальності 20 армійського корпусу силами 37 окремої бригади морської піхоти 30 корпусу морської піхоти внаслідок пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанти та ще 19 узято в полон. Це ще одне нагадування всім, хто приходить на нашу землю зі зброєю: кожен крок окупанта тут обернеться для нього неминучою відповідальністю», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів.

Українські позиції у центрі міста зберігаються, тривають стрілецькі бої, і противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога в середмісті залучаються штурмо