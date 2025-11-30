Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони зачистили Іванівку на межі Донецької та Дніпропетровської областей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони зачистили Іванівку на межі Донецької та Дніпропетровської областей
Українські Сили оборони провели успішну операцію та зачистили селище Іванівка, що розташоване на межі Донецької та Дніпропетровської областей
скриншот з deepstatemap.live

Під час операції ЗСУ ліквідували 53 російських окупантів, ще 19 – взяли в полон

Українські Сили оборони провели успішну операцію та зачистили селище Іванівка, що розташоване на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Про це йдеться на сторінці 37-ї окрема бригада морської піхоти, пише «Главком».

Під час бойових дій військовослужбовці 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 російських окупантів, ще 19 – взяли в полон.

«В операційній смузі відповідальності 20 армійського корпусу силами 37 окремої бригади морської піхоти 30 корпусу морської піхоти внаслідок пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанти та ще 19 узято в полон. Це ще одне нагадування всім, хто приходить на нашу землю зі зброєю: кожен крок окупанта тут обернеться для нього неминучою відповідальністю», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів. 

Українські позиції у центрі міста зберігаються, тривають стрілецькі бої, і противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога в середмісті залучаються штурмо

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року
3 листопада, 08:18
Блогер Олег Баришевський позував у військовій формі ЗСУ на вечірці Геловіну
Блогер одягнув форму ЗСУ як костюм для Геловіну. Реакція військових
4 листопада, 13:23
Нині триває 1363-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року
17 листопада, 08:21
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
19 листопада, 10:30
На війні проти Росії загинув онук Левка Лук'яненка
На війні загинув онук Левка Лук’яненка
19 листопада, 14:56
Триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська
Сирський розповів про ситуацію в Покровську та Мирнограді
1 листопада, 16:50
«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені
Як будуть вимикати світло 10 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки
9 листопада, 19:25
На думку ЗСУ, Путіна найкраще характеризує слово Target, тобто «ціль»
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію
16 листопада, 17:33
Гнатов увійшов у склад делегації для участі у переговорному процесі
Начальник Генштабу повідомив, чи йшлося про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві
26 листопада, 08:36

Події в Україні

Сили оборони зачистили Іванівку на межі Донецької та Дніпропетровської областей
Сили оборони зачистили Іванівку на межі Донецької та Дніпропетровської областей
Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу
Командувач десантно-штурмових військ розповів, скільки ще ЗСУ триматимуть Покровськ
Командувач десантно-штурмових військ розповів, скільки ще ЗСУ триматимуть Покровськ
Відключення посиляться: «Укренерго» оприлюднило графіки на 30 листопада
Відключення посиляться: «Укренерго» оприлюднило графіки на 30 листопада
Через щільний туман до Покровська просочується все більше росіян
Через щільний туман до Покровська просочується все більше росіян
Єрмак уперше прокоментував своє звільнення
Єрмак уперше прокоментував своє звільнення

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua