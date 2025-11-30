ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя

Противник зупинений і блокований на підступах до населеного пункту

Сили оборони заблокували ворога під Гуляйполем, боїв у місті наразі немає

Російські війська не зайшли в Гуляйполе Запорізької області, їх було зупинено на підходах до міста. Як інформує «Главком», про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, ситуація на Запорізькому напрямку непроста, адже противник не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України. Проте Волошин запевнив, що в самому Гуляйполі росіян немає.

«Противник зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак. Тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов», – зазначив речник Сил оборони півдня.

За минулу добу на трьох південних запорізьких напрямках: Оріхівському, Гуляйпільському і Олександрівському – було майже 70 бойових зіткнень, а добу перед тим – 87.

«Це говорить про те, що ворог не зменшує своєї штурмової активності, проводить штурмові дії. В основному це малі групи піхоти в складі 3-5-7 осіб. Проте ворог на Олександрівському напрямку біля населеного пункту Вербове намагався штурмувати танками», – розповів він.

Також росіяни для штурмів активно використовують мотоцикли, особливо на Олександрівському напрямку. Водночас, через густий туман окупанти майже вдвічі зменшили застосування дронів на фронті.

Раніше українські Сили оборони провели успішну операцію та зачистили селище Іванівка, що розташоване на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів.

Українські позиції у центрі міста зберігаються, тривають стрілецькі бої, і противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога в середмісті залучаються штурмо