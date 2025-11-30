Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя
Противник зупинений і блокований на підступах до населеного пункту
фото з відкритих джерел

Сили оборони заблокували ворога під Гуляйполем, боїв у місті наразі немає

Російські війська не зайшли в Гуляйполе Запорізької області, їх було зупинено на підходах до міста. Як інформує «Главком», про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, ситуація на Запорізькому напрямку непроста, адже противник не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України. Проте Волошин запевнив, що в самому Гуляйполі росіян немає.

«Противник зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак. Тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов», – зазначив речник Сил оборони півдня.

За минулу добу на трьох південних запорізьких напрямках: Оріхівському, Гуляйпільському і Олександрівському – було майже 70 бойових зіткнень, а добу перед тим – 87.

«Це говорить про те, що ворог не зменшує своєї штурмової активності, проводить штурмові дії. В основному це малі групи піхоти в складі 3-5-7 осіб. Проте ворог на Олександрівському напрямку біля населеного пункту Вербове намагався штурмувати танками», – розповів він.

Також росіяни для штурмів активно використовують мотоцикли, особливо на Олександрівському напрямку. Водночас, через густий туман окупанти майже вдвічі зменшили застосування дронів на фронті.

Раніше українські Сили оборони провели успішну операцію та зачистили селище Іванівка, що розташоване на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів. 

Українські позиції у центрі міста зберігаються, тривають стрілецькі бої, і противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога в середмісті залучаються штурмо

Читайте також:

Теги: окупанти Запорізька область ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 330 танків
Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
7 листопада, 07:02
Українка зіштовхнулася з надмірною кількістю російської мови в готелі Туреччини
Радниця міністра освіти побувала в Туреччині і розповіла, чим її шокували українці
13 листопада, 17:30
Нині триває 1362-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року
16 листопада, 08:24
У 2025 році в Україні понад 153 тис. нових ФОПів відкрили жінки
В Україні понад 60% нових ФОПів відкрили жінки. Які сфери найпопулярніші
19 листопада, 15:42
Українські військові збивають російські «Кинджали» за допомогою пісні про Бандеру
The Telegraph: українці глушать «Кинджали» піснею про Бандеру
21 листопада, 18:52
Загалом ворог контролює 19,09% української території
Не Покровськ. Аналітики DeepState назвали найбільш проблемні ділянки фронту
1 листопада, 15:38
На Афіпському НПЗ розгорілася масштабна пожежа після атаки 
Дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї (відео)
Вчора, 04:21
Російські військові не помітили український дрон
Бійці бригади К-2 вперше ліквідували групу росіян наземним дроном
16 листопада, 18:35
Антоненко народився 12 серпня 1979 року
ЗСУ на фронті ліквідували багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу
19 листопада, 11:03

Події в Україні

Пропагандист Соловйов заявив, що побував у Дніпропетровській області
Пропагандист Соловйов заявив, що побував у Дніпропетровській області
Морпіхи під час зачистки села захопили 19 окупантів. Один із полонених продекламував «Заповіт»
Морпіхи під час зачистки села захопили 19 окупантів. Один із полонених продекламував «Заповіт»
Розвідники вдарили по кадировцях під Бердянськом: деталі операції
Розвідники вдарили по кадировцях під Бердянськом: деталі операції
ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя
ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя
Що таке «Флаговтык»? Укладачі карт лінії фронту пояснили, як росіяни здійснюють «окупацію авансом»
Що таке «Флаговтык»? Укладачі карт лінії фронту пояснили, як росіяни здійснюють «окупацію авансом»
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua