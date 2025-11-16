Головна Світ Політика
Глава МЗС Бельгії назвав російські обстріли України воєнними злочинами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Глава МЗС Бельгії назвав російські обстріли України воєнними злочинами
Прево: Вони (росіяни – «Главком») вбили та поранили невинних людей, включно з дітьми, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підкреслив, що стійкість українців перед таким терором викликає «найглибшу повагу та солідарність»

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево рішуче засудив хвилю масованих російських атак на Україну, що відбулися останніми тижнями, та висловив стурбованість з приводу удару біля посольства Азербайджану в Києві. Про це він написав у соціальній мережі X, інформує «Главком».

Урядовець наголосив, що ці бомбардування навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєво важливі служби.

«Вони вбили та поранили невинних людей, включно з дітьми, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії підриву морального духу українського народу», – заявив Максим Прево.

Глава МЗС підкреслив, що стійкість українців перед обличчям такого терору викликає «найглибшу повагу та солідарність».

Окремо дипломат висловив стурбованість тим, що від обстрілу постраждало посольство Азербайджану. Він зазначив, що атака на дипломатичну місію є не лише неприйнятною, але й прямим нападом на принципи міжнародної системи.

На завершення Прево звернувся до народу України: «Ви не самотні. Ми залишаємося поруч з вами. Разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами ми продовжуватимемо підтримувати та посилюватимемо тиск на Росію, доки ця незаконна та аморальна війна не закінчиться».

Нагадаємо, у Києві завершено пошуково-рятувальні роботи в Деснянському районі, де російський удар дронами по дев'ятиповерховому житловому будинку спричинив численні жертви та значні руйнування.

За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули шість людей. Загалом постраждали 37 осіб, серед них одна дитина. Під час операції рятувальникам вдалося врятувати 68 людей, із них п’ятеро дітей. 

Рятувальники безперервно працювали всю ніч, розбираючи зруйновані конструкції та евакуюючи мешканців. Загалом із місця трагедії вивезено 262 тонни уламків і знищених будівельних матеріалів. Психологічну допомогу надали 252 постраждалим і очевидцям події. Станом на 06:30 аварійно-рятувальні роботи офіційно завершені.

Як відомо, ранок п'ятниці, 14 листопада, розпочався для мешканців столичної Оболоні з чергової трагедії. Близько 06:30 під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ стався приліт російського ударного дрона у житлову дев'ятиповерхівку на вулиці Зої Гайдай. 

