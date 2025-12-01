Головна Країна Події в Україні
Підсумки мирних перемовин у США, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Підсумки мирних перемовин у США, заяви Трампа: головне за ніч
Трамп заявив, що є шанс закінчити війну в Україні
фото: Білий дім

«Главком» зібрав головні події ночі проти 1 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У США пройшли мирні перемовини української та американської делегацій, Трамп зробив декілька заяв, Вільнюський аеропорт тимчасово закривався через повітряні кулі.

Мирні перемовини у США

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною, які відбулися сьогодні, 30 листопада у Флориді.

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що Росія відіграватиме центральну роль у будь-якому мирному договорі для припинення війни з Україною.

Умєров зазначив, що робота над встановленням в Україні миру – триватиме.

Під час зустрічі між американськими та українськими переговірниками у Флориді обговорювалися ключові питання, які залишаються без остаточних рішень. Зокрема, як повідомляє The Wall Street Journal, важливим аспектом переговорів були гарантії безпеки для України, які залишаються невизначеними.

Sky News пише, що прогрес у мирних переговорах між Україною та США може бути зупинений наступного тижня, коли спецпосланець США Стів Віткофф обговорить новий мирний план з Росією. За словами експерта з питань оборони та безпеки Майкла Кларка, адаптована версія мирного плану з 19 пунктів, яку сьогодні обговорювали США та Україна, повернеться до початкової версії з 28 пунктів після зустрічі Віткоффа з росіянами. 

Заяви Трампа

Трамп зазначив, що не має конкретного дедлайну для Путіна, однак він має чітке бачення – війна повинна закінчитися якнайшвидше.

Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди.  Трамп зазначив, що переговори «просуваються добре», і що основною метою є «запобігання вбивствам людей».

Президент також додав, що Росія, ймовірно, хоче, щоб конфлікт закінчився, і висловив надію на укладення угоди: «Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду». Він сказав, що розмовляв з державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом після переговорів.

Закриття аеропорту у Вільнюсі

Увечері, 30 листопада, Вільнюський аеропорт у Литві оголосив про тимчасове припинення роботи через підозру на наявність повітряних куль у повітряному просторі. 

Як відомо, останніми місяцями європейська авіація стикається з численними інцидентами, пов'язаними з дронами, включаючи ситуації в Копенгагені та Брюсселі. 

