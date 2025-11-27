Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому

На думку аналітиків, поточна ситуація на полі бою не дає Путіну підстав пом'якшувати свої вимоги

Українські та європейські представники відчули полегшення після того, як їм вдалося пом'якшити початковий варіант мирного плану президента США Дональда Трампа, який був сприятливим для Кремля. Однак, як пише The New York Times, над усією дипломатичною активністю залишається неприємний факт: результат залежить виключно від того, що готовий прийняти Володимир Путін, передає «Главком».

Російський диктатор дає зрозуміти, що готовий продовжувати війну – незважаючи на значні втрати на фронті та економічні проблеми всередині країни – аби змусити Україну погодитися на умови, які фактично підпорядкують її Росії.

Аналітики вважають, що поточна ситуація на полі бою не дає Путіну підстав пом'якшувати свої вимоги:

Україна швидко втрачає території;

У неї закінчуються солдати і фінансові ресурси;

Терпіння Сполучених Штатів також вичерпується.

Для російського лідера очікування більш масштабного колапсу України може принести ще більші поступки. Старша наукова співробітниця Центру Карнегі «Росія-Євразія» Тетяна Станова вважає, що «суть його війни – послабити Україну». Вона стверджує, що, завдаючи ударів по інфраструктурі та поступово захоплюючи нові території, Путін впевнений, що отримає бажане: «Якщо не зараз, то через шість місяців, якщо не через шість місяців, то через рік». Хоча Путін, можливо, не є великим стратегом, він «прекрасно розуміє, що у війні зараз має перевагу».

Москва вже відкинула європейські зустрічні пропозиції, назвавши їх «непродуктивними», і дала зрозуміти, що будь-який план, який відходить від базових домовленостей, досягнутих між США та Росією на саміті на Алясці, буде приречений. Є ознаки, що Путін, можливо, навіть не погодився б на початковий 28-пунктний план Трампа, який викликав критику через його проросійський ухил.

Наприклад, американський план був м'якшим, ніж пропозиції Москви у 2022 році, оскільки він не передбачав обмежень на українські озброєння та містив пункт про використання заморожених російських суверенних активів для відновлення України. Ці положення можуть стати серйозними перешкодами для Путіна.

Хоча Путін заявляє про готовність продовжувати війну, він також прагне побудувати глибші стосунки з Трампом, які можуть принести ослаблення санкцій, економічне співробітництво та ширші геостратегічні вигоди. Проте аналітики вважають, що російський лідер зацікавлений у такій перспективі, але не поступиться своїми ключовими військовими цілями заради неї.

Москва, ймовірно, сподівається, що якщо черговий раунд дипломатії не призведе до мирної угоди, це може підштовхнути США до повного припинення підтримки України, що прискорить її розпад. Макс Бергман, директор програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень, підсумував мету Путіна: «Путін все ще хоче отримати все. Але головне, чого він хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті. А якщо він не може отримати Україну, то ніхто не повинен її отримати».

Бергман порівняв дипломатичні сплески з каруселлю: «Кожна ініціатива викликає бурхливу активність, створює відчуття руху, але врешті-решт все зупиняється, і ви виходите там же, де й були, – війна просто триває».

Як відомо, міністерство закордонних справ Російської Федерація стверджує, що Москва не йтиме на поступки для завершення війни в Україні.

За словами заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова, РФ вітає зусилля Сполучених Штатів з пошуку мирного врегулювання російсько-української війни. Водночас він наголосив, що Кремль не погоджуватиметься на будь-які поступки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.