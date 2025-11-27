Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому
Путін хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті
фото з відкритих джерел

На думку аналітиків, поточна ситуація на полі бою не дає Путіну підстав пом'якшувати свої вимоги

Українські та європейські представники відчули полегшення після того, як їм вдалося пом'якшити початковий варіант мирного плану президента США Дональда Трампа, який був сприятливим для Кремля. Однак, як пише The New York Times, над усією дипломатичною активністю залишається неприємний факт: результат залежить виключно від того, що готовий прийняти Володимир Путін, передає «Главком».

Російський диктатор дає зрозуміти, що готовий продовжувати війну – незважаючи на значні втрати на фронті та економічні проблеми всередині країни – аби змусити Україну погодитися на умови, які фактично підпорядкують її Росії.

Аналітики вважають, що поточна ситуація на полі бою не дає Путіну підстав пом'якшувати свої вимоги:

  • Україна швидко втрачає території;
  • У неї закінчуються солдати і фінансові ресурси;
  • Терпіння Сполучених Штатів також вичерпується.

Для російського лідера очікування більш масштабного колапсу України може принести ще більші поступки. Старша наукова співробітниця Центру Карнегі «Росія-Євразія» Тетяна Станова вважає, що «суть його війни – послабити Україну». Вона стверджує, що, завдаючи ударів по інфраструктурі та поступово захоплюючи нові території, Путін впевнений, що отримає бажане: «Якщо не зараз, то через шість місяців, якщо не через шість місяців, то через рік». Хоча Путін, можливо, не є великим стратегом, він «прекрасно розуміє, що у війні зараз має перевагу».

Москва вже відкинула європейські зустрічні пропозиції, назвавши їх «непродуктивними», і дала зрозуміти, що будь-який план, який відходить від базових домовленостей, досягнутих між США та Росією на саміті на Алясці, буде приречений. Є ознаки, що Путін, можливо, навіть не погодився б на початковий 28-пунктний план Трампа, який викликав критику через його проросійський ухил.

Наприклад, американський план був м'якшим, ніж пропозиції Москви у 2022 році, оскільки він не передбачав обмежень на українські озброєння та містив пункт про використання заморожених російських суверенних активів для відновлення України. Ці положення можуть стати серйозними перешкодами для Путіна. 

Хоча Путін заявляє про готовність продовжувати війну, він також прагне побудувати глибші стосунки з Трампом, які можуть принести ослаблення санкцій, економічне співробітництво та ширші геостратегічні вигоди. Проте аналітики вважають, що російський лідер зацікавлений у такій перспективі, але не поступиться своїми ключовими військовими цілями заради неї.

Москва, ймовірно, сподівається, що якщо черговий раунд дипломатії не призведе до мирної угоди, це може підштовхнути США до повного припинення підтримки України, що прискорить її розпад. Макс Бергман, директор програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень, підсумував мету Путіна: «Путін все ще хоче отримати все. Але головне, чого він хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті. А якщо він не може отримати Україну, то ніхто не повинен її отримати».

Бергман порівняв дипломатичні сплески з каруселлю: «Кожна ініціатива викликає бурхливу активність, створює відчуття руху, але врешті-решт все зупиняється, і ви виходите там же, де й були, – війна просто триває».

Як відомо, міністерство закордонних справ Російської Федерація стверджує, що Москва не йтиме на поступки для завершення війни в Україні. 

За словами заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова, РФ вітає зусилля Сполучених Штатів з пошуку мирного врегулювання російсько-української війни. Водночас він наголосив, що Кремль не погоджуватиметься на будь-які поступки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Теги: росія війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники уразили Туапсинський морський нафтовий термінал «Роснафти»
Атака на Україну, вибухи на окупованій Луганщині та в Росії: головне за ніч
2 листопада, 06:09
Комітет рішуче засудив усі акти незаконного затримання, катування та вбивства працівників медіа
Україна з початку вторгнення втратила 116 журналістів, 26 – у полоні РФ
2 листопада, 14:37
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та Сі про денуклеаризацію
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та Сі про денуклеаризацію
7 листопада, 04:13
Руто і Зеленський домовилися про допомогу кенійцям
Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
7 листопада, 21:59
Задимлення в Орлі
Безпілотники атакували Орел у Росії
16 листопада, 22:32
Трамп: У мене ще одна справа з Путіним. Я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав
Трамп заявив, що здивований Путіним
18 листопада, 23:27
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
20 листопада, 23:44
Повернуто український стяг на будівлю міської ради
ЗСУ встановили прапор України на будівлю міськради в Покровську (відео)
5 листопада, 19:55
Тимощук був відомий за жартівливі відео про військову службу
Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу
9 листопада, 15:51

Політика

Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні
Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
Трамп заявив, що Південна Африка не потрапить на саміт G20 у США
Трамп заявив, що Південна Африка не потрапить на саміт G20 у США
Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому
Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому
Axios: Міністра армії призначено спецпредставником США з ініціативи Венса
Axios: Міністра армії призначено спецпредставником США з ініціативи Венса
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua