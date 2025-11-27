Головна Країна Суспільство
На війні загинув командир взводу полку «Цунамі». Згадаймо Олександра Крамаренка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На війні загинув командир взводу полку «Цунамі». Згадаймо Олександра Крамаренка
Майже вісім років Олександр Крамаренко ніс службу у ЗСУ та брав участь у миротворчих місіях в Іраку
колаж: glavcom.ua

Єдина донька захисника Аліна обрала шлях батька та нині навчається у військовому університеті

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Крамаренка.

Життя 42-річного капітана поліції трагічно обірвалося 4 листопада 2025 року внаслідок ворожого обстрілу на Костянтинівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Майже вісім років Олександр ніс службу у Збройних силах України та брав участь у миротворчих місіях в Іраку. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2009 році. Понад 12 років був спецпризначенцем.

Олександр Крамаренко понад 12 років був спецпризначенцем
Олександр Крамаренко понад 12 років був спецпризначенцем
фото: Національна поліція України/Facebook

З лютого 2024 року Олександр продовжив службу на передовій у складі штурмового полку «Цунамі» Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» на посаді командира взводу.

Олександр Крамаренко з побратимами
Олександр Крамаренко з побратимами
фото: Національна поліція України/Facebook

У складі полку брав участь у боях за Вовчанськ. Тримав позиції на Покровському напрямку. Також разом із побратимами брав участь в оборонній операції у місті Торецьк, де у вересні торік отримав тяжке поранення. Втім після реабілітації знову повернувся у стрій.

Олександр Крамаренко
Олександр Крамаренко
фото: Національна поліція України/Facebook

«Він казав: «Не можу покинути своїх бійців, ще трохи повоюю», – пригадує слова побратима Олексій Чича, який свого часу був його командиром роти. – Ми з ним пройшли тривалий шлях іще з Рівненщини. Саша був відповідальним, професійним та досвідченим воїном: володів усіма видами зброї та міг керувати будь-яким транспортом. Завжди на позитиві – він піднімав бойовий дух усім навколо…»

У складі полку Крамаренко брав участь у боях за Вовчанськ, тримав позиції на Покровському напрямку, брав участь в оборонній операції у місті Торецьк
У складі полку Крамаренко брав участь у боях за Вовчанськ, тримав позиції на Покровському напрямку, брав участь в оборонній операції у місті Торецьк
фото: Національна поліція України/Facebook

За час служби Олександр Крамаренко неодноразово заохочувався державними та відомчими відзнаками, зокрема відзнакою президента України «За оборону України», нагрудним знаком МВС «За відзнаку в службі», а також відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України – нагрудним знаком «Срібний хрест».

Олексій Чича пригадує, що Сашко постійно згадував свою доньку – завжди пишався нею, адже Аліна обрала шлях батька та нині навчається у військовому університеті.

Прощання з Олександром Крамаренком
Прощання з Олександром Крамаренком
фото: Національна поліція України/Facebook

У Олександра залишилися дружина, 19-річна донька та батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

