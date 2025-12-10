РФ накрила хвиля комунальних аварій

В Іркутській області через аварію на ТЕЦ без тепла залишилися понад 160 тис. людей

Головна причина деградації систем ЖКГ у Росії – війна проти України

З початком холодів у Росії фіксують хвилю масштабних аварій систем теплопостачання та водопроводів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В Іркутській області через аварію на ТЕЦ без тепла залишилися понад 160 тис. людей, у Новосибірську – десятки будинків без опалення через прорив теплотраси, у Тюмені – серія аварій на тепломережах, у Ростовській області й Ставропольському краї – масові перебої з водою.

За даними Мінбуду РФ, 42% із майже мільйона кілометрів комунальних мереж потребують заміни. Формально влада визнає, що мережі зношені, але темпи ремонту мізерні.

Зазначається, що головна причина деградації систем ЖКГ у Росії – війна проти України, яка поглинає всі ресурси. Регіональні бюджети урізаються по всій країні: федеральні дотації падають, натомість витрати на воєнні потреби стрімко ростуть. Для регіонів воєнні витрати стоять у пріоритеті: доручення Кремля виконуються першими, а інфраструктура ремонтується за залишковим принципом.

«Путін спускає мільярди на бомбардування України, а хронічне недофінансування в цей час поступово руйнує інфраструктуру в тилах Росії. І поки війна триває, масштаб комунальних аварій лише зростатиме», – наголошує ЦПД.

Як повідомлялося, російський бізнес опинився під тиском фінансової нестабільності: компанії масово скорочують витрати, зупиняють інвестиційні проєкти. За інформацією СЗРУ, російська економіка входить у фазу затяжного спаду. За підсумками третього кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, зниження попиту та нестача оборотних коштів.

До слова, високі процентні ставки і гальмування економіки призвели до першого за п'ять років падіння інвестицій у РФ. У III кварталі вони скоротилися на 3,1%. Останній раз таке було в III кварталі 2020 року, коли падіння інвестицій склало 5%.