У Франції затримано групу організації «SOS Донбас» за підозрою у співпраці з Росією

Анну Н. взяли під варту у Франції за підозрою в шпигунстві

Чотирьох фігурантів «SOS Донбас» було затримано у Франції за підозрою у співпраці з РФ

Французька контррозвідка взяла під варту Анну Новікову та Венсана Перфетті – керівників асоціації «SOS Донбас», підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами під прикриттям гуманітарної діяльності. Також затримано жителя передмістя Парижа, а четвертий фігурант нині перебуває під суворим наглядом. За версією слідства, організація могла слугувати каналом передачі інформації та впливу для Росії у Франції. Про це повідомляє The Insider.

Правоохоронці затримали керівників асоціації «SOS Донбас» після кількох місяців прихованого спостереження. Анну Новікову, засновницю організації, та Венсана Перфетті, нинішнього президента, підозрюють у «змові з іноземною державою», зборі інформації про інтереси нації для Росії та створенні злочинної спільноти.

За даними DGSI, діяльність організації під виглядом гуманітарної допомоги Донбасу могла використовуватися для контактів із російськими чиновниками та військовими. Слідство розглядає «SOS Донбас» як інфраструктуру для просування російських інтересів у Франції через НКО.

Обидва підозрювані заперечують шпигунство, називаючи себе проросійськими активістами, однак слідство має свідчення їхніх стійких контактів із представниками російських відомств.

Третім затриманим став 63-річний чоловік, житель Сен-Дені, північного передмістя Парижа. Четвертий фігурант – 58-річний чоловік – був звільнений з-під варти, але перебуває під суворим наглядом і зобов'язаний щотижня відмічатися в поліції.

Французька контррозвідка DGSI продовжує розслідування, щоб з’ясувати, яку інформацію могли передавати Москві підозрювані та чи існують інші учасники ймовірної мережі проросійського впливу у Франції. За цей злочин у Франції передбачено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що канадська служба безпеки та розвідки (CSIS) заявила, що Китай і Росія посилюють свою активність в Арктиці та мають «значний розвідувальний інтерес» до північних територій Канади.