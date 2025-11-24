Головна Світ Політика
Путін у розмові з Ердоганом назвав пропозиції США «прийнятною основою» для миру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото з відкритих джерел

Ердоган запевнив у готовності «сприяти всім дипломатичним ініціативам, які прокладуть шлях до тривалого миру»

Сьогодні, 24 листопада, відбулася телефонна розмова президента Турецької Республіки Реджепа Тайіпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це стало відомо з повідомлення на сайті російського президента, інформує «Главком».

У центрі уваги сторін була ситуація навколо російсько-української війни, а також «актуальна тематика двосторонньої співпраці» з акцентом на розширення торгівлі та реалізацію стратегічно значущих проєктів в енергетиці.

Ердоган та Путін обмінялися думками щодо мирного врегулювання, зокрема в контексті американських пропозицій. У повідомленні Кремля зазначено, що Путін заявив: ці пропозиції «йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі у верхах на Алясці» і «в принципі можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання». При цьому Путін вкотре підтвердив зацікавленість російської сторони у «політико-дипломатичному розв'язанні української кризи».

Водночас в Анкарі поінформували за підсумками розмови, що «Туреччина продовжуватиме свої зусилля для завершення російсько-української війни шляхом встановлення справедливого та тривалого миру».

Також зазначено, що Ердоган запевнив у готовності «як і в минулому, сприяти всім дипломатичним ініціативам та планам, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до тривалого миру».

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Сенатор-демократ від штату Вірджинія Марк Ворнер різко розкритикував мирний план президента США Дональда Трампа, назвавши його «історично поганою угодою». Заступник голови Комітету Сенату з питань розвідки порівняв можливе прийняття плану з поступкою, яку британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен зробив Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни. За словами Ворнера, цей документ передбачає «повну капітуляцію України».

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США повинен отримати право на перегляд мирного плану, який має визначити умови завершення війни в Україні. Грем зазначив, що підготовлений нині мирний план може стати «шансом для гідного й справедливого завершення війни». Однак він наполягає на тому, що документ вимагає прозорості та надійних гарантій безпеки. На його думку, саме Конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи передбачено в угоді механізми, здатні ефективно запобігти новій агресії з боку Росії.

