Спецоперація ССО. У Каспійському морі знищено два російські судна зі зброєю

Два російські судна зі зброєю в Каспійському морі стали ціллю операції

Судна РФ «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа», що перевозили військовий вантаж, були знищені під час спецоперації

Підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом «Червона Іскра» провели спецоперацію, в результаті якої уразили два судна РФ, які перевозили озброєння та військову техніку. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Зазначається, що представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.

Поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі уражено судна «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа», які Росія використовує у військових цілях. Вони перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ.

Нагадаємо, що далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть» у Каспійському морі.

У Німеччині суд заборонив конфіскувати танкер Eventin, що вважається частиною «тіньового флоту» РФ, який вже майже рік стоїть біля узбережжя острова Рюген. Танкер з майже 100 тис. тонн нафти, що має вартість 40 млн євро, був включений до санкційного списку Європейського Союзу через підозри в обхід санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії. До слова, після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.