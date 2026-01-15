Албанія доєднається до програми фінансування американської зброї для України – Сибіга

Міністерка закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі прибула до Києва

Міністерка з питань Європи та закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі заявила, що її країна доєднається до програми PURL. Про це міністерка заявила на брифінгу з главою МЗС країни Андрієм Сибігою у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Еліса Спіропалі заявила, що Росія атакує критичну інфраструктуру України, що суперечить міжнародному праву. Тому вона вважає, що у цій ситуації не має бути нейтральної позиції, а винуваті у злочинах мають бути покарані.

Тож Албанія долучається до програми фінансування американської зброї для України PURL. «Ми – член НАТО, і ми розглядаємо нашу відповідальність у НАТО як розподіл тягаря. Однозначно, у 2026 році ми хочемо взаємодіяти не лише в PURL, але й інших програмах, також двосторонніх з Україною», – сказала голова МЗС Албанії.

Міністерка також заявила про те, що Албанія готова долучитися до гарантій безпеки, які були підписані торік між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Еді Рамою. «Територіальна цілісність і суверенітет України не можуть бути предметом перемовин. Нам потрібно спершу досягати справедливого миру. Будь-які ініціативи, які наближають нас до кінця війни повинні підтримуватися, але вони повинні включати гарантії безпеки. Полонені повинні повернутися, агресор повинен губити покараний», – наголосила політикиня.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав загальну сума внесків за ініціативою PURL у 2025 році становила $4,3 млрд, наповнення ще двох пакетів допомоги триває. Окремо Зеленський подякував Румунії та Хорватії, які приєдналися до програми та зробили перші внески у PURL.

Раніше «Главком» повідомляв, як Андрій Сибіга під час пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві сказав, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL.