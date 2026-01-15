Головна Світ Політика
search button user button menu button

Албанія доєднається до програми фінансування американської зброї для України – Сибіга

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Албанія доєднається до програми фінансування американської зброї для України – Сибіга
Албанія доєднається до програми PURL
фото: Суспільне Новини/Ірина Гудзь

Міністерка закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі прибула до Києва

Міністерка з питань Європи та закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі заявила, що її країна доєднається до програми PURL. Про це міністерка заявила на брифінгу з главою МЗС країни Андрієм Сибігою у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Еліса Спіропалі заявила, що Росія атакує критичну інфраструктуру України, що суперечить міжнародному праву. Тому вона вважає, що у цій ситуації не має бути нейтральної позиції, а винуваті у злочинах мають бути покарані.

Тож Албанія долучається до програми фінансування американської зброї для України PURL. «Ми – член НАТО, і ми розглядаємо нашу відповідальність у НАТО як розподіл тягаря. Однозначно, у 2026 році ми хочемо взаємодіяти не лише в PURL, але й інших програмах, також двосторонніх з Україною», – сказала голова МЗС Албанії.

Міністерка також заявила про те, що Албанія готова долучитися до гарантій безпеки, які були підписані торік між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Еді Рамою. «Територіальна цілісність і суверенітет України не можуть бути предметом перемовин. Нам потрібно спершу досягати справедливого миру. Будь-які ініціативи, які наближають нас до кінця війни повинні підтримуватися, але вони повинні включати гарантії безпеки. Полонені повинні повернутися, агресор повинен губити покараний», – наголосила політикиня.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав загальну сума внесків за ініціативою PURL у 2025 році становила $4,3 млрд, наповнення ще двох пакетів допомоги триває. Окремо Зеленський подякував Румунії та Хорватії, які приєдналися до програми та зробили перші внески у PURL.

Раніше «Главком» повідомляв, як Андрій Сибіга під час пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві сказав, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL.

Читайте також:

Теги: США зброя війна озброєння Албанія Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське військово-політичне керівництво профінансувало виробництво цих БпЛА значною мірою
Чи здатна Росія наростити авіацію у 2026 році?
13 сiчня, 10:10
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
8 сiчня, 09:34
Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
18 грудня, 2025, 04:11
Склад активно використовувався для постачання боєприпасів
Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)
17 грудня, 2025, 16:47
Кирило Дмитрієв вирушив на переговори до Маямі
Переговірник Путіна вилетів у Маямі на зустріч з представниками США
20 грудня, 2025, 08:41
Стало відомо про нові просування ворога
Окупанти просунулися у Гуляйполі, Мирнограді та Покровську – DeepState
29 грудня, 2025, 11:34
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
12 сiчня, 05:20
Климанов раніше воювали проти України у складі окупаційних підрозділів РФ
Ліквідований у Росії поліцейський, який катував українців, був чемпіоном Московської області з футболу
24 грудня, 2025, 16:15
Цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином
Удар по цивільних суднах на Одещині: з'явилися деталі від ВМС
30 грудня, 2025, 16:44

Політика

Албанія доєднається до програми фінансування американської зброї для України – Сибіга
Албанія доєднається до програми фінансування американської зброї для України – Сибіга
Rheinmetall готовий почати будівництво заводу із виробництва снарядів в Україні
Rheinmetall готовий почати будівництво заводу із виробництва снарядів в Україні
NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?
NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua