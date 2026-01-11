Головна Країна Події в Україні
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Харківщині аналітики зафіксували просування ворожих військ у місті Вовчанську
фото з відкритих джерел

За даними фахівців, російські війська змогли просунутися у двох областях

 

Російська окупаційна армія просунулася у двох областях – Харківській та Донецькій. Як інформує «Главком», про це повідомив український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.

На Харківщині аналітики зафіксували просування ворожих військ у місті Вовчанську та поблизу селища Вільча Вовчанської громади.

Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську – DeepState фото 1

Також росіяни мають просування у місті Покровську Донецької області, зазначили у DeepState.

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше - 25 - спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій окупанти здійснили саме на Покровському напрямку, зокрема в районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку, йдеться у повідомленні.

Трохи менше – 17 – боєзіткнень було на Гуляйпільському напрямку. Йдеться про райони населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля й Варварівки, стверджує Генштаб.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак, на Костянтинівському – 10, на Олександрівському – 7.

Нагадаємо, усе місто Гуляйполе на Запоріжжі перетворилося на суцільну сіру зону, бої з російськими окупантами тривають на західних околицях і в населених пунктах, які розташовані поблизу.

Також на Північно-Слобожанському напрямку у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади Росія намагається створити плацдарм для наступу в напрямку населеного пункту Хотінь.

