Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську – DeepState
За даними фахівців, російські війська змогли просунутися у двох областях
Російська окупаційна армія просунулася у двох областях – Харківській та Донецькій. Як інформує «Главком», про це повідомив український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.
На Харківщині аналітики зафіксували просування ворожих військ у місті Вовчанську та поблизу селища Вільча Вовчанської громади.
Також росіяни мають просування у місті Покровську Донецької області, зазначили у DeepState.
За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше - 25 - спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій окупанти здійснили саме на Покровському напрямку, зокрема в районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку, йдеться у повідомленні.
Трохи менше – 17 – боєзіткнень було на Гуляйпільському напрямку. Йдеться про райони населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля й Варварівки, стверджує Генштаб.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак, на Костянтинівському – 10, на Олександрівському – 7.
Нагадаємо, усе місто Гуляйполе на Запоріжжі перетворилося на суцільну сіру зону, бої з російськими окупантами тривають на західних околицях і в населених пунктах, які розташовані поблизу.
Також на Північно-Слобожанському напрямку у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади Росія намагається створити плацдарм для наступу в напрямку населеного пункту Хотінь.
