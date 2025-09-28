У Білгороді під обстріл потрапила місцева ТЕЦ, у місті блекаут

Окрім самого Білгорода, проблеми з електропостачанням виникли і в прилеглих селах

Увечері 28 вересня Білгород у РФ опинився під обстрілом. Під прицілом була місцева теплоелектроцентраль. Як інформує «Главком», про це пишуть російські Telegram-канали Astra та «Пепел».

За словами місцевих, у Білгороді пролунали щонайменше п’ять гучних вибухів в районі місцевої ТЕЦ. Через обстріл частина опинилася без електро- та водопостачання, місцями перестали працювати світлофори та вуличне освітлення.

👀У Бєлгороді після атаки місцями зникло електропостачання та водопостачання, – місцеві Telegram-канали



У районі місцевої ТЕЦ піднімається дим.#хроніки_оркостану pic.twitter.com/X5L0XMnfmy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2025

Удар по Білгородській ТЕЦ зафіксували й українські Osint-ресурси. Також повідомляється, що під удар потрапила місцева електропідстанція «Луч».

Окрім самого Білгорода, проблеми з електропостачанням виникли і в прилеглих селах.

Нагадаємо, Сили оборони України атакували будівлю уряду Білгородської області. Унаслідок удару пошкоджено фасад і скління.

Раніше стало відомо, що на Білгородщині місцеві жителі придумали новий спосіб заробітку, але за це їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Про схеми шахрайства розповів губернатор Білгородської області на засіданні уряду. Він повідомив, що виникли випадки, коли місцеві мешканці навмисно підставляють свої автомобілі під удари безпілотників з метою отримання компенсацій.