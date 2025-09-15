Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ

Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської Центральної виборчої комісії у так званий «єдиний день голосування» 14 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Метою кібератаки стало перешкоджання проведенню онлайн-голосування на російських виборах, які загарбницька влада проводить в тому числі на тимчасово захоплених територіях України. Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів:

сервери центральної виборчої комісії та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які використовувалися під час проведення онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів на території РФ;

магістральні маршрутизатори «Ростелеком»;

сервери державного порталу цифрових послуг РФ «Госуслуги».

Унаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів, на яких проводилося онлайн-голосування. Багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ.

Раніше кіберфахівці Головного управління розвідки ЗСУ здійснили масштабну кібератаку на мережеву інфраструктуру на російський «Газпром». Зазначається, що атака спричинила значні пошкодження мережевої інфраструктури російського газового монополіста, зокрема було знищено великий обсяг баз даних і встановлено спеціалізоване програмне забезпечення.

Також українські хакери з BO Team спільно з Ukrainian Cyber Alliance (UCA) та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України провели масштабну кібероперацію проти російської Gaskar Group – виробника безпілотних літальних апаратів.