Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ
Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської Центральної виборчої комісії у так званий «єдиний день голосування» 14 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Метою кібератаки стало перешкоджання проведенню онлайн-голосування на російських виборах, які загарбницька влада проводить в тому числі на тимчасово захоплених територіях України. Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів:

  • сервери центральної виборчої комісії та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які використовувалися під час проведення онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів на території РФ;
  • магістральні маршрутизатори «Ростелеком»;
  • сервери державного порталу цифрових послуг РФ «Госуслуги».

Унаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів, на яких проводилося онлайн-голосування. Багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ.

Раніше кіберфахівці Головного управління розвідки ЗСУ здійснили масштабну кібератаку на мережеву інфраструктуру на російський «Газпром». Зазначається, що атака спричинила значні пошкодження мережевої інфраструктури російського газового монополіста, зокрема було знищено великий обсяг баз даних і встановлено спеціалізоване програмне забезпечення. 

Також українські хакери з BO Team спільно з Ukrainian Cyber Alliance (UCA) та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України провели масштабну кібероперацію проти російської Gaskar Group – виробника безпілотних літальних апаратів.

Теги: ГУР кібератака росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова Зеландія запровадила вже 32-й пакет санкцій проти РФ
Нова Зеландія знизила цінову стелю на російську нафту
12 вересня, 18:40
Настав час для тих, хто несе відповідальність, відмовитися від логіки зброї та обрати шлях переговорів, сказав Папа
Папа Римський звернувся до світу через війну в Україні
31 серпня, 20:49
Гомбоєва у 2023 році була однією з гостей пропагандистського заходу в анексованій Алушті (Крим)
Україна вимагає відсторонити від чемпіонату світу російську лучницю, яка незаконно їздила в Крим
29 серпня, 15:35
Російський радар раннього виявлення має інструментальну дальність до 600 км
Розвідка уразила радіолокаційну систему С-400 в окупованому Криму
29 серпня, 12:21
Президент закликав ввести нові санкції проти РФ
Зеленський про масовану атаку РФ: це удар по Трампу
28 серпня, 20:27
Як Україна руйнує нафтову імперію Росії
Як Україна знову асиметрично змінила правила війни
26 серпня, 17:13

Соціум

Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ
Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ
Червоний хрест Ірландії припинив виділяти кошти на Український центр
Червоний хрест Ірландії припинив виділяти кошти на Український центр
У Німеччині батько наказав сину вбити сестру
У Німеччині батько наказав сину вбити сестру
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка перебуває під посиленим наглядом
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка перебуває під посиленим наглядом
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка проживав із трансгендерним партнером
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка проживав із трансгендерним партнером
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua