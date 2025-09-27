Головна Світ Політика
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
Росія надає Китаю навчання та технології у галузі, де її армія все ще перевершує можливості Пекіна – у повітряно-десантних військах

Поглиблена військова співпраця між Росією та Китаєм вийшла на новий рівень: Пекін допомагає Кремлю підтримувати військово-промисловий комплекс і розробляти дрони для війни в Україні, тоді як Москва, у відповідь, сприяє Китаю в підготовці до потенційного військового вторгнення на Тайвань. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, інформує «Главком».

Видання посилається на 800-сторінковий збірник документів, отриманий хакерською групою Black Moon. Ці матеріали розкривають, як Росія надає Китаю навчання та технології у галузі, де її армія все ще перевершує можливості Пекіна – у повітряно-десантних військах.

У жовтні минулого року РФ погодилася продати Повітряним силам Народно-визвольної армії Китаю значний пакет військової техніки на суму $584 млн:

  • 37 легких плаваючих десантних машин БМД-4М;
  • 11 самохідних протитанкових гармат «Спрут-СДМ1»;
  • 11 десантних бронетранспортерів БТР-МДМ.

Контракт також передбачає передачу кількох командно-спостережних машин і спеціальних парашутних систем, розроблених для десантування важких вантажів з великої висоти.

Документи свідчать, що цьому передували активні переговори, під час яких китайська сторона наполягала на прискоренні передачі машин, повної технічної документації та адаптації техніки під китайські електронні, радіо- та навігаційні системи. Окремо розкрито програми навчання китайських десантників російськими військовими фахівцями.

Британський аналітичний центр RUSI (Королівський інститут об'єднаних служб) вивчив ці документи та підтвердив їхню достовірність. Аналітики стверджують, що отримана від Росії інформація та техніка нададуть Китаю «розширені можливості повітряного маневрування», що критично важливо для «варіантів наступу проти Тайваню, Філіппін та інших острівних держав у регіоні».

Аналітики RUSI зазначають, що Росія фактично передає технології, які дозволять Китаю збільшити власне виробництво аналогічної військової техніки через локалізацію та модернізацію.

Лайл Гольдштейн, експерт з військових сил Китаю та РФ, наголосив, що китайські стратеги вважають життєво необхідним мати невеликі, добре оснащені підрозділи для закидання на Тайвань на початкових етапах вторгнення. «Вони вивчили День «D» (висадка союзників у 1944 році) вздовж і впоперек і зрозуміли, що він би провалився без повітряно-десантної компоненти», – підсумував експерт.

Як повідомлялося, китайські експерти з безпілотників співпрацювали з російським виробником зброї «IEMZ Kupol», який перебуває під західними санкціями. За інформацією двох європейських чиновників з безпеки та документів, китайські фахівці понад півдюжини разів відвідували Росію з другого кварталу минулого року для технічної розробки військових дронів. 

Як зазначає видання, співпраця включала не лише візити експертів, а й постачання китайських ударних та спостережливих безпілотників від компаній Sichuan AEE та Hunan Haotianyi. Ці поставки здійснювалися через російську оборонну компанію TSK Vektor, яка також перебуває під санкціями. У документах, зокрема рахунках-фактурах та банківських виписках, зафіксовано постачання дронів, включаючи моделі A140 та A900.

