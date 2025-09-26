Головна Спорт Новини
19-річний індонезійський гімнаст загинув після травми на тренувальному зборі у Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
19-річний індонезійський гімнаст загинув після травми на тренувальному зборі у Росії
Науфал був одним із найобдарованіших гімнастів Індонезії
фото: thegymter.net

Під час тренувальних зборів у Пензі (Росія)  спортсмен зазнав серйозної травми шиї

Індонезійський гімнаст Науфал Такдір Аль-Барі, який готувався до чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики в Джакарті, трагічно пішов із життя під час тренувальних зборів у Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію гімнастики Індонезії.

Під час тренувальних зборів у Пензі (Росія) 19-річний спортсмен зазнав серйозної травми шиї та був госпіталізований. Після 12 днів у лікарні, 25 вересня, він помер.

У федерації зазначили, що Науфал був одним із найобдарованіших гімнастів країни.

Його смерть стала важкою втратою для всього спортивного світу, зокрема для Федерації гімнастики Індонезії. Він готувався виступати на 53-му чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, брав участь у підготовці до Ігор Південно-Східної Азії (SEA Games) 2025 у Бангкоку та розглядався як перспективний кандидат на участь в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

