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Головний рабин України пояснив, навіщо співав для президента Трампа

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Головний рабин України пояснив, навіщо співав для президента Трампа
Моше Асман підтвердив, що особисто переслав трек Трампу
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Головний рабин України Моше Асман записав звернення до Трампа

Головний рабин України Моше Асман розповів про записану пісню-звернення до президента США Дональда Трампа, висловивши сподівання, що вона вплине на його позицію щодо України. Про це рабин розповів в інтерв’ю «Главкому».

На запитання, чи була реакція з боку Дональда Трампа на його музичне звернення, рабин Асман відповів: «Не знаю – чесно. Пісня була опублікована, і її прослухали мільйони». Він підтвердив, що особисто переслав трек Трампу, але поки що не отримав зворотного зв'язку.

Це не єдина пісня «про політику», яку заспівав Моше Асман, але цей трек він адресував Трампу 

Проте Моше Асман вірить у силу щирості: «Але слова, що йдуть від серця, увійдуть в серце. Може, в якийсь прекрасний момент він прослухає пісню, і – гоп! – все перевернеться…».

Нагадаємо, головний рабин України Моше Асман поділився роздумами щодо можливих шляхів завершення війни в Україні та порадив Дональду Трампу звернути увагу на досвід Рональда Рейгана. На його думку, якщо США продемонструють сильне бажання, війна може бути зупинена. 

Також Моше Асман заявив, що євреї, які пережили Голокост, мають підтримати український народ, який сьогодні потерпає від війни та російських атак. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому», порівнюючи дії Росії проти українців із геноцидом євреїв, вбитих нацистами у ХХ столітті. 

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Теги: Моше Асман музика Дональд Трамп

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