Що насправді відбувається з інтернетом у Росії та чого чекати Україні

Російський інтернет. Що там відбувається і що це означає для нас

На перший погляд, все те, що робить російська влада з інтернетом, виглядає як хаос. І, як би це не звучало парадоксально – це і є класичний управлінський хаос. Але радіти цьому поки трохи зарано.

• 1 •

Почати потрібно з того, що Росія, особливо після президентських виборів 2024 року стрімко рухається в сторону Північної Кореї. А цей процес означає, що країна ввійшла в епоху заборон. І зараз наступив якраз той момент, коли процес починає домінувати над змістом.

• 2 •

Чи є в Кремля план і розуміння того, як має виглядати Росія з чебурнетом? Зараз, можна з упевненістю на 100% говорити, що ні. Є уявлення Путіна, що має бути якось так в СРСР 70-х чи в Китаї зараз. Але чіткої моделі не існує. Росія почала закривати інтернет, не розуміючи, що має зʼявитися в результаті.

• 3 •

Путін завжди скрупульозно вдавався в подібні реформи. Зараз схоже, він просто дозволив ситуації розвиватися так, як буде. Він не мислить деталями, він мислить в категорії «треба заборонити щось», не слідкуючи за повною картиною (не маючи уявлення, як це має бути). Це, між іншим, нова управлінська реальність РФ, коли система виконує всі побажання вождя, без будь-якої критики.

Я можу зробити припущення, що така система управління обовʼязково дасть низку збоїв і це призведе до різкого погіршення системи управління державою в відносно короткий проміжок часу. І тут все залежатиме від того, чи буде в Росії достатньо ресурсів. Бо управлінські кризи різко прискорюються в момент безгрошівʼя.

• 4 •

Відсутність єдиної картини призвело до того, що кожне відомство бачить закриття інтернету по-своєму. Наведу кілька простих прикладів. Є ФСБ, яке одночасно хоче контролю над всім і інструментів впливу на всіх. Це перше велике протиріччя.

Є Кірієнко, який хоче домінанти в економічному діджиталі і витісняє ряд платформ, включно з телеграмом, але прикривається політикою і стріляє собі в ногу з закриттям всього інтернету взагалі та телеграму зокрема. Є електронні гроші, які долають корупцію, але убивають потоки на яких сидить маса чиновників.

Але головне, закриття інтернету вбиває довіру до цих самих грошей. Одним словом, ви все зрозуміли: це класичний управлінський хаос, коли система мімікрує під аморфне бажання вождя.

• 5 •

Як довго триватиме цей хаос? Думаю, гостра фаза триватиме відносно недовго: росіянам потрібно приблизно 6-12 місяців, щоб вийти на якесь умовне плато.

При цьому, процес не має явного лідера (відповідального), а відтак, всі гравці будуть тягнути ковдру на себе, що буде створювати додаткову турбулентність в наступні місяці. Але, на жаль, у росіян є цей час, бо інформаційну війну проти них не відкриває ніхто крім нас.