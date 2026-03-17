Анкара готова прийняти наступний раунд переговорів між Києвом та Москвою

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Анкара готова прийняти наступний раунд переговорів між Києвом та Москвою
Туреччина ініціює великий раунд переговорів
фото з відкритих джерел

Туреччина готова організувати черговий раунд переговорів між Україною та Росією

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови з російським колегою Сергієм Лавровим у вівторок, 17 березня, підтвердив, що Анкара готова прийняти наступний раунд переговорів між Україною та РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TRT Haber.

Міністр закордонних справ Туреччини підтвердив рішучість своєї країни у сприянні пошуку рішення між Росією та Україною. Фідан зазначив, що продовження конфліктів створює серйозні ризики як для країн регіону, так і для міжнародного порядку. 

«Продовження війни збільшує глобальні ризики», – заявив Хакан Фідан.

Зазначається також, що під час розмови міністри обмінялися думками щодо конкретних кроків, які можуть бути здійснені для якнайшвидшого завершення війни в регіоні та повернення сторін за стіл переговорів.

Зауважимо, президент України заявив про те, що країна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни деінде, однак місце зустрічі досі не узгоджене через різні позиції США та Росії.

«Главком» також писав, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході. 

Глава держави заслухав доповідь про плани російської сторони. Він доручив українським переговорникам ще раз прокомунікувати з американською стороною, щоб підтвердити готовність України до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, та підтвердити готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України.

Нагадаємо, Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

Речник Путіна заявив, що Кремль сподівається на проведення чергового раунду переговорів, але наразі «немає чого повідомляти про конкретні домовленості щодо дати та часу його проведення».

