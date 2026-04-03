Зеленський розкрив цілі росіян на весну та літо 2026

Розвідка зафіксувала підготовку ударів по водопостачанню, мостах і логістиці

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну тактики російських атак і попередив про нові загрози для критичної інфраструктури. За його словами, після масованих ударів по енергетиці ворог може переключитися на інші вразливі системи. Про це президент заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Глава держави зазначив, що цієї зими Україна зазнала значного тиску через регулярні атаки РФ по енергетичних об’єктах, однак противник частково виснажив свої ресурси.

«Треба сказати чесно: нам було дуже важко, тому що вони наполегливо били по нас, руйнували нам можливості для опалення і генерації електрики», – наголосив Зеленський.

Водночас, за його словами, зараз Росія має обмеженіші можливості для продовження інтенсивних ударів у попередньому форматі. «Вони все ж дещо виснажені щодо кількості ракет і дронів. Тому вони розуміють, що весною і літом такого сильного впливу вже не матимуть», – додав президент.

За даними української розвідки, наступною ціллю можуть стати об’єкти логістики та водопостачання. «Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, «руські» битимуть по логістиці – по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню», – повідомив Зеленський. Йдеться не лише про великі об’єкти, а й про широку інфраструктуру: мости, дамби, гідроелектростанції, насосні станції та системи постачання питної води.

Президент наголосив, що підготовка до можливих атак уже триває. До цього процесу залучені Збройні сили, Повітряні сили, місцева влада та громади.

Окрему увагу, за словами Зеленського, слід приділити посиленню протиповітряної оборони, інтеграції систем захисту та фізичному укріпленню критичних об’єктів.

Глава держави також звернувся до місцевої влади із закликом оцінити найважливіші елементи інфраструктури на місцях. «У кожному селі та місті голови і мери повинні займатися цим. Вони повинні знати, що в них там є найголовніше – без чого не буде каналізації або не буде питної води. Захист потрібен максимальний», – підсумував президент.

