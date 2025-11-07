Головна Світ Економіка
Волгоградський НПЗ призупинив роботу через атаку дронів – Reuters 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Волгоградський НПЗ призупинив роботу через атаку дронів – Reuters 
Волгоградський НПЗ призупинив роботу через атаку дронів
фото: Reuters

Під час атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5

Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» припинив свою роботу після атаки безпілотників. Про це Reuters повідомили джерела, знайомі з ситуацією, передає «Главком».

За словами джерел, під час атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5, що має потужність 9 100 метричних тонн або 66 700 барелів на день, що складає п’яту частину загальної потужності заводу. Також було пошкоджено установку гідрокрекінгу з потужністю 11 тис. тонн на день.

«Завод зупинено. Горіла установка CDU-5, є деякі пошкодження гідрокрекерної установки», – повідомило анонімне джерело.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

Волгоградський НПЗ призупинив роботу через атаку дронів – Reuters 
Волгоградський НПЗ призупинив роботу через атаку дронів – Reuters 
Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії
Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії
Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року
Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США
Росія закупляє кандагарські яблука у талібів
Росія закупляє кандагарські яблука у талібів
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива – Reuters
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива – Reuters

