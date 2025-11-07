Волгоградський НПЗ призупинив роботу через атаку дронів – Reuters 

Під час атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5

Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» припинив свою роботу після атаки безпілотників. Про це Reuters повідомили джерела, знайомі з ситуацією, передає «Главком».

За словами джерел, під час атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5, що має потужність 9 100 метричних тонн або 66 700 барелів на день, що складає п’яту частину загальної потужності заводу. Також було пошкоджено установку гідрокрекінгу з потужністю 11 тис. тонн на день.

«Завод зупинено. Горіла установка CDU-5, є деякі пошкодження гідрокрекерної установки», – повідомило анонімне джерело.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста