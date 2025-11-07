Дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів ворога у Башкортостані

Внаслідок удару на території цеху з виробництва агідолу – присадки до авіаційного пального – спалахнула пожежа

Від України до Башкартостану – близько 2 тис. км

Безпілотники бійців Головного управління розвідки 6 листопада вразили один з ключових нафтохімічних заводів у Башкартостані. Мова йде про Стерлітамацький нафтохімічний завод – один з провідних підприємств нафтохімічної промисловості Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки.

За даними розвідки, на підприємстві виробляють продукцію для потреб російської армії та військово-промислового комплексу, зокрема іонол, авіаційний бензин і синтетичні полімери.

«Внаслідок удару на території цеху з виробництва агідолу – присадки до авіаційного пального – спалахнула пожежа», – повідомили в розвідці.

Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального. За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод» входить до російського холдингу «Росхім».

Нагадаємо, це вже друге ураження даного заводу за останні дні. Попереднє було підтверджено Генштабом 4 листопада.

Зауважимо, Стерлітамацький нафтохімічний завод та Кстовський нафтопереробний завод зупинились після атаки безпілотників. Унаслідок ударів є перебої з електрикою в окремих районах Курської області.