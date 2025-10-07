Хайкін є чотириразовим чемпіоном Норвегії з футболу

Хайкін уже висловив бажання виступати за збірну Норвегії

Російський воротар «Буде-Глімта» Микита Хайкін завершує процес отримання громадянства Норвегії і вже на початку наступного року стане володарем норвезького паспорта. Про це інформує «Главком».

Як повідомляють російські пропагандисти, всі необхідні документи Хайкіним вже подані та знаходяться на фінальній стадії розгляду, залишається лише скласти тест на знання норвезької мови, після чого процедуру буде завершено.

Футболіст уже висловив бажання виступати за збірну Норвегії, і в національній федерації чекають на оформлення всіх паперів, щоб направити йому офіційне запрошення.

Здобуття паспорта також змінить статус Хайкіна в чемпіонаті країни – після натуралізації він перестане вважатися легіонером.

Процес отримання громадянства для нього був спрощений, оскільки футболіст одружений із громадянкою Норвегії і вже 6 років проживає в країні.

Хайкін є чотириразовим чемпіоном Норвегії з футболу.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».