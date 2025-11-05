Головна Світ Соціум
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
474 мільйони рублів будуть витрачені на обладнання, яке включає радарну станцію
Московський аеропорт «Шереметьєво» модернізує захист від БПЛА

Московський аеропорт «Шереметьєво» вирішив інвестувати 781 мільйон рублів у закупівлю системи для виявлення та подавлення безпілотних літальних апаратів. З відповідним тендером ознайомилось російське видання «Верстка», пише «Главком».

Згідно з тендерною документацією, 474 мільйони рублів будуть витрачені на обладнання, яке включає радарну станцію (148 мільйонів рублів), пристрої для виявлення (понад 200 мільйонів) та системи радіоелектронного подавлення (понад 200 мільйонів). Інші кошти підуть на проєктування, роботи, технічну підтримку та придбання ліцензій на програмне забезпечення.

Основною метою цієї ініціативи є «підвищення ефективності захисту від дронів у зоні транспортної безпеки аеропорту «Шереметьєво» та на підступах до нього на відстані до трьох тисяч метрів». Проєкт має бути завершений протягом 330 днів після підписання контракту.

Як відомо, атаки дронів неодноразово призводили до затримок рейсів у російських аеропортах. Так, у Домодєдово частина людей не могла вилетіти понад 33 години: діти спали в аеропортах, а батьки скаржилися на відсутність інформації.

Нагадаємо, з січня по травень 2025 року російські аеропорти припиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу безпілотників. 

Теги: аеропорт росія безпілотник

