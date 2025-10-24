Хто змусив Трампа змінити своє ставлення до РФ: у Bloomberg з'ясували

Дональд Трамп зайняв більш жортску позицію по відношенню до Росії під впливом держсекретаря Марко Рубіо

Президент США Дональд Трамп несподівано змінив риторику щодо Росії, запровадивши перші санкції від початку свого другого терміну. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, це рішення частково стало наслідком впливу державного секретаря США Марко Рубіо, інформує «Главком».

За даними співрозмовників агентства, які побажали залишитися анонімними, Рубіо скасував заплановану особисту зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Причиною стала їхня телефонна розмова, під час якої стало зрозуміло, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни.

Американські та європейські чиновники повідомили, що Рубіо заявив про відсутність будь-яких реальних зрушень у позиції Москви. Його підхід виявився значно жорсткішим, ніж стратегія спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа, який відомий більш м’яким тоном у спілкуванні з російською стороною.

Речниця Білого дому Анна Келлі пояснила, що «президент Трамп особисто визначає зовнішню політику США, а її реалізацією займаються посадовці з питань національної безпеки, зокрема державний секретар Рубіо та спецпосланець Віткофф».

Вона наголосила, що вони«працюють як єдина команда, яка підтримує бачення президента – Америка понад усе».

Водночас Bloomberg зазначає, що наразі немає ознак того, що позиції Стіва Віткоффа в оточенні Трампа ослабли чи що він утратив вплив у питаннях, пов’язаних із Росією.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп почав діяти жорсткіше щодо Росії після того, як окупанти атакували дитячий садочок у Харкові.

Як пишуть журналісти CNN, навіть у Білому домі багато хто був здивований швидкістю, з якою американський лідер ухвалив рішення про новий санкційний пакет проти РФ. Зазначається, що глава Білого дому протягом кількох місяців казав радникам, що одного дня вирішить діяти рішучіше щодо Москви. За словами джерел, Трамп керувався «інстинктами» і вирішив, що настав час змінити підхід до російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, The Wall Street Journal пише, що президент США Дональд Трамп остаточно втратив терпець щодо російського лідера Володимира Путіна. Попри це американський лідер вирішив не накладати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з Росією.