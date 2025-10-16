На Запоріжжі Сили оборони ліквідували російського пропагандиста, якому дякував Путін
Так званий воєнкор та його напарник потрапили під удар безпілотника
У Запорізькій області безпілотник влучив у так званого російського воєнкора Івана Зуєва, його напарник Юрій Войткевич отримав серйозне поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
За словами росіян Зуєв загинув «під час виконання журналістського завдання через удар українського безпілотника».
Іван Зуєв пропрацював у пропагандистському інформаційному агентстві кілька років. У березні російський диктатор Володимир Путін оголосив йому подяку.
Юрій Войткевич, який отримав поранення, теж багато працював в тому ж агентстві, що й Зуєв. Він нагороджений медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» другого ступеня.
До слова, у Москві у віці 58 років після важкої хвороби помер Кирило Вишинський – пропагандист, який раніше очолював в Україні філіал російського державного медіа «РИА Новости». Він мав українське громадянство і був обвинувачений у державній зраді.
Нещодавно у Росії помер відомий телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про його смерть повідомила дружина, головна редакторка RT Маргарита Симоньян.
