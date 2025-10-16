Головна Країна Події в Україні
На Запоріжжі Сили оборони ліквідували російського пропагандиста, якому дякував Путін

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У березні цього року Іван Зуєв отримав подяку від російського диктатора
Так званий воєнкор та його напарник потрапили під удар безпілотника

У Запорізькій області безпілотник влучив у так званого російського воєнкора Івана Зуєва, його напарник Юрій Войткевич отримав серйозне поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами росіян Зуєв загинув «під час виконання журналістського завдання через удар українського безпілотника».

Іван Зуєв пропрацював у пропагандистському інформаційному агентстві кілька років. У березні російський диктатор Володимир Путін оголосив йому подяку.

Юрій Войткевич, який отримав поранення, теж багато працював в тому ж агентстві, що й Зуєв. Він нагороджений медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» другого ступеня.

До слова, у Москві у віці 58 років після важкої хвороби помер Кирило Вишинський – пропагандист, який раніше очолював в Україні філіал російського державного медіа «РИА Новости». Він мав українське громадянство і був обвинувачений у державній зраді.

Нещодавно у Росії помер відомий телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про його смерть повідомила дружина, головна редакторка RT Маргарита Симоньян.

