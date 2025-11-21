Головна Світ Політика
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Чехія наполягає на «формулі миру» України
фото: newstream.cz

МЗС Чехії: Неприпустимо використовувати допомогу США як важіль тиску на Київ

Міністерство закордонних справ Чехії висловило рішучу незгоду з імовірним «мирним планом» президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Позиція Праги полягає в тому, що будь-яка ініціатива, яка не передбачає повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, є неприйнятною. Про це пише «Главком» із посиланням на newstream.cz.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, суть можливого плану Трампа зводиться до швидкого припинення вогню та фіксації існуючої лінії фронту, що фактично передбачає передачу Росії окупованих територій. 

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко розкритикував новий «мирний план» щодо України, який, імовірно, розробляє команда президента США Дональда Трампа. За словами Ліпавського, цей план ґрунтується на принципі «про Україну без України», із чим чеська дипломатія категорично не згодна.

«Хоча інформація уривчаста та недостатньо підтверджена, це знову такий «мюнхенський сценарій». Я неодноразово попереджав про це раніше і надалі попереджатиму», – сказав глава МЗС Чехії Ян Липавський.

Будь-яка угода, яка винагороджує агресора, є неприпустимою і лише заохочує подальшу агресію.Чехія продовжує підтримувати українську «формулу миру», що вимагає повного виведення російських військ. Позиція МЗС Чехії є однією з перших прямих критичних заяв у Європі, спрямованих проти потенційної політики Трампа щодо російсько-української війни, і підкреслює глибоке занепокоєння серед європейських союзників щодо можливих поступок Росії з боку Вашингтона. 

Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір швидко завершити війну в Україні у разі свого повернення до Білого дому, однак деталі його «мирного плану» залишаються нечіткими. Стурбованість європейських партнерів викликана побоюваннями, що Трамп може використати військову та фінансову допомогу США як важіль тиску на Київ, змушуючи його піти на територіальні поступки.

До слова, Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. 

