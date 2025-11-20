Чому українські АЕС знижують потужність після атак РФ? Розʼяснення Міненерго

Хмельницька та Рівненська АЕС два тижні працюють на зниженій потужності

Станом на 20 листопада – Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності

Під час масованих ракетно-дронових атак Росії українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності атомних електростанцій України. Існує кілька причин застосування відповідних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Причини:

Превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки. Раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням) може призвести до складних наслідків, тому застосовуються вимушені превентивні заходи.

Безпосередні наслідки російських ударів по підстанціях НЕК «Укренерго», які забезпечують видачу потужності АЕС. Під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада – загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась.

Зазначається, що станом на 20 листопада – Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція – має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України.

Нагадаємо, унаслідок ворожих ударів по електропідстанціях, які мають критичне значення для ядерної безпеки, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції майже два тижні працюють у режимі зниженої потужності.

Раніше повідомлялося, що Запорізьку атомну електростанцію після чотириденного відключення було під’єднано до відремонтованої високовольтної лінії 750 кВ.