Трамп назвав причину поразки республіканців на місцевих виборах

Лідер США вважає, що республіканці зазнали поразки на виборах через те, що «його імені не було у бюлетенях»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія програла місцеві вибори, оскільки «його імені не було у бюлетенях». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікації американського лідера в соцмережі Truth Social.

Крім того, американський президент пригадав найтриваліший в історії країни шатдаун, що, за його словами, теж вплинуло на думку виборців. «Трамп не був у виборчому бюлетені, а також шатдаун – ось дві причини, через які республіканці програли вибори сьогодні ввечері», – написав він.

Як відомо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа).

Раніше повідомлялося, що група конгресменів з обох партій запропонувала компроміс, щоб завершити політичний глухий кут і відновити роботу Палати представників США.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обмежити федеральне фінансування Нью-Йорка, якщо кандидат від Демократичної партії Зогран Мамдані переможе на виборах мера міста.