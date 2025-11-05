Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав причину поразки республіканців на місцевих виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав причину поразки республіканців на місцевих виборах
Американський лідер визнав, що республіканці програли місцеві вибори
фото: AP

Лідер США вважає, що республіканці зазнали поразки на виборах через те, що «його імені не було у бюлетенях»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія програла місцеві вибори, оскільки «його імені не було у бюлетенях». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікації американського лідера в соцмережі Truth Social.

Крім того, американський президент пригадав найтриваліший в історії країни шатдаун, що, за його словами, теж вплинуло на думку виборців. «Трамп не був у виборчому бюлетені, а також шатдаун – ось дві причини, через які республіканці програли вибори сьогодні ввечері», – написав він.

Трамп назвав причину поразки республіканців на місцевих виборах фото 1

Як відомо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа).

Раніше повідомлялося, що група конгресменів з обох партій запропонувала компроміс, щоб завершити політичний глухий кут і відновити роботу Палати представників США.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обмежити федеральне фінансування Нью-Йорка, якщо кандидат від Демократичної партії Зогран Мамдані переможе на виборах мера міста. 

Читайте також:

Теги: вибори у США США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Я запитав: «Про що ви, в біса, говорили п’ять годин?»
Трамп розказав, як він сварив Віткоффа за довгі розмови з Путіним
13 жовтня, 15:03
Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися наприкінці вересня
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
13 жовтня, 19:17
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
13 жовтня, 21:15
Наступним кроком фракції стане звернення до Дональда Трампа та його сімʼї із запрошенням відвідати місто-герой Чернігів
У Чернігові з’явиться сквер на честь Дональда Трампа
16 жовтня, 14:28
Axios описує зустріч Трампа та Зеленського як «напружену» і «складну»
Трамп відмовився постачати Україні ракети Tomahawk – Axios
18 жовтня, 02:43
Трамп: Перше питання, яке я збираюся йому (Сі Цзіньпіню – «Главком») поставити, – це фентаніл
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном контрабанду фентанілу через Венесуелу
24 жовтня, 03:31
Зеленський переконаний, Путін «справді боїться», що США можуть надати Україні далекобійні ракети
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
18 жовтня, 20:27
Трамп зустрівся з новою прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі
Очільниця уряду Японії здивувала Трампа подарунком
28 жовтня, 09:24
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
30 жовтня, 04:09

Політика

Трамп висунув соратника Маска на посаду адміністратора NASA
Трамп висунув соратника Маска на посаду адміністратора NASA
Демократ, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, звернувся до Трампа
Демократ, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, звернувся до Трампа
Трамп назвав причину поразки республіканців на місцевих виборах
Трамп назвав причину поразки республіканців на місцевих виборах
Колишній репер та «друг таксистів» став новим мером Нью-Йорка: досьє на Зограна Мамдані
Колишній репер та «друг таксистів» став новим мером Нью-Йорка: досьє на Зограна Мамдані
Адміністрація Трампа розглядає три варіанти операцій у Венесуелі: деталі від NYT
Адміністрація Трампа розглядає три варіанти операцій у Венесуелі: деталі від NYT
Нью-Йорк: демократ, який обіцяв протистояти Трампу, здобув перемогу на виборах мера
Нью-Йорк: демократ, який обіцяв протистояти Трампу, здобув перемогу на виборах мера

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua