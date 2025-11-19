Головна Спорт Новини
Нейтральні російські фігуристи вбралися в одяг з логотипами підсанкційних компаній

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Петросян та Гуменник вже здобули олімпійські ліцензії

Російські спортсмени продемонстрували свою нейтральність

Російські фігуристи Аделія Петросян та Петро Гуменник, яких Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральними атлетами, вбралися в одяг з логотипами підсанкційних компаній. Про це повідомляє «Главком».

З 15 по 17 листопада пройшов четвертий етап серії гранпрі Росії з фігурного катання «Золотий коник Москви». Зокрема, у ньому брали участь Петросян та Гуменник.

Під час змагань вони були вбрані в одяг з логотипами підсанкційних компаній – «Ростелеком» та «Т-Банк». Ці організації потрапили під міжнародні санкції за підтримку війни Росії проти України.

Варто зазначити, що Петросян та Гуменник вже здобули олімпійські ліцензії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

