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Комітет Палати представників схвалив резолюцію надати далекобійні ракети Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Комітет Палати представників схвалив резолюцію надати далекобійні ракети Україні
Ракетна систему Atacms дозволить ЗСУ завдавати ударів по цілях на відстані до 200 миль
фото з відкритих джерел

Резолюція закликає США негайно надати Україні тактичну ракетну систему (Atacms)

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив резолюцію, яка закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети великої дальності – тим самим посилюючи тиск на Білий дім і Пентагон. Про це стало відомо із засідання комітету

Резолюція закликає Сполучені Штати негайно надати Україні тактичну ракетну систему (Atacms), яка дозволить ЗСУ завдавати ударів по цілях на відстані до 200 миль.

У документі також йдеться про передачу Україні аналогічних систем зброї від США та їхніх союзників, при цьому зазначається, що ненадання ракет великої дальності продовжить війну проти Росії.

Представник Майкл МакКол, республіканець від Техасу, голова комітету, зазначив, що Atacms мають вирішальне значення для успіху України в контрнаступі.

« Немає причин давати Україні стільки, аби стекти кров’ю, але недостатньо, щоб перемогти. Я постійно це критикував: або йдіть ва-банк, або забирайтесь», – додав він. 

Конгресмен Грегорі Мікс, високопоставлений член комітету, також підтримав резолюцію, заявивши, що схвалює зусилля «розумно передати ЗСУ ракети великої дальності».

Ухвалена резолюція буде обговорюватися членами Палати представників. Очікується, що документ матиме широку підтримку. 

Раніше адміністрація Байдена чинила опір щодо відправки Atacms через побоювання, що Україна вдарить по території Росії. 

Нещодавно Сполучені Штати Америки уклали контракт на виробництво ракет Amraam класу «повітря-повітря» на суму понад $1,1 млрд. Частина із придбаного піде на потреби ЗСУ. 

Теги: ЗСУ Україна Пентагон ракета

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