Україна і Канада створили міжнародну коаліцію з повернення викрадених дітей

Коаліція зосередиться на координації спільних зусиль для покращення розуміння та реагування на злочинні дії Росії

Повернення депортованих Росією українських дітей є однією з основою плану Зеленського

Україна і Канада сьогодні, 2 лютого, запустили роботу міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Єрмака, роботу коаліції він запустив разом із главою МЗС Канади Мелані Жолі.

Також Єрмак та Жолі представили рамковий документ їхньої діяльності на засіданні в Києві. У ньому пояснюється, що передбачає членство в коаліції, та окреслюються шляхи, як країни можуть брати участь у її роботі. Зокрема, кожна держава самостійно може визначити сфери, у яких хоче діяти, або навіть узяти на себе лідерство з огляду на свій досвід, експертизу та ресурси.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава Офісу президента подякував Канаді та Мелані Жолі за лідерство у створенні міжнародної коаліції. За словами Єрмака, коаліція зосередиться на координації спільних зусиль, обміні інформацією, зокрема на рівні розвідок, для покращення розуміння та реагування на злочинні дії Росії, об’єднанні можливостей України, держав-партнерів та міжнародних організацій для підтримки цілей коаліції, активізації та координації дій, спрямованих на міцну спільну адвокацію та комунікацію.

Єрмак також підкреслив, що повернення депортованих Росією українських дітей є однією з основою плану президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, до Києва з робочим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою сторони обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки.

Також президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі президент подякував Канаді за потужну підтримку України під час її протистояння російській агресії. Зокрема він подякував за фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка надається Києву з перших днів повномасштабного вторгнення терористів.

До слова, Канада на фінішній прямій щодо гарантій безпеки для України. Відповідний договір між країнами скоро буде підписаний.