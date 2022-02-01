  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Росія пхається під Ірландію, щоб обрізати інтернет – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія під тиском ірландських рибалок змінила план військових навчань біля берегів країни - Росія пхається під Ірландію, щоб обрізати інтернет – ЗМІ
    Росія під тиском ірландських рибалок змінила план військових навчань біля берегів країни
    фото з відкритих джерел

    Обрізавши кабелі можна пошкодити зв'язок між США, Британією, Норвегією та континентальною Європою

    Росія змінить заплановане місце навчань свого флоту біля берегів Ірландії через тиск ірландських рибалок, які не погоджувались з проведенням маневрів у зоні, де вони традиційно провадять вилов, і погрожували мирно перешкоджати навчанням. У той же час Atlantic Council зробило припущення, чому російські військові намагалися пробратися на ці території для «навчань».

    Поблизу узбережжя Ірландії розташовані стратегічні підводні комунікаційні кабелі – й цей рух начебто в протилежному напрямку може бути спробою «засліпити світ» щодо подій, які можуть розгортатися навколо України.

    Як пише видання Тexty.org.ua, Росія віддавна «славиться» руйнівними атаками на комунікації, як-от хакерська атака на українську енергосистему в 2015 році.

    Але хакерами та кодами Росія може не обмежитися, знищивши фізичну інфраструктуру інтернету.

    Коли РФ окупувала Крим у 2014 році, однією з перших фізичних дій було обрізати підводний кабель, який з'єднував півострів із рештою світу.

    У себе Кремль змушує інтернет-компанії встановлювати фізичну техніку для стеження та фільтрування контенту.

    У випадку загострення експертам слід стежити за кабелем, який іде Керченською протокою.

    Однак він також надає інтернет самому Криму – і якщо Кремль вирішить, що пошкодивши кабель, пошкодить власні комунікації в окупованому Криму, він може також обрізати будь-які з десятків підводних кабелів, які ведуть у Європу і, зокрема, в Україну.

    Наприклад, поблизу Ірландії, де РФ зненацька планувала «навчання», є шістнадцять таких основних інтернет-кабелів.

    Обрізавши їх, можна пошкодити й обмежити зв'язок між США, Британією, Норвегією та континентальною Європою. Переспрямування зв'язку може зайняти критичні години, або ж значною мірою відволікти країни від світових подій.

    Теги: Крим Росія США Європа військові навчання Ірландія інтернет військові технології рибальство навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія пхається під Ірландію, щоб обрізати інтернет – ЗМІ