Росія пхається під Ірландію, щоб обрізати інтернет – ЗМІ

Обрізавши кабелі можна пошкодити зв'язок між США, Британією, Норвегією та континентальною Європою

Росія змінить заплановане місце навчань свого флоту біля берегів Ірландії через тиск ірландських рибалок, які не погоджувались з проведенням маневрів у зоні, де вони традиційно провадять вилов, і погрожували мирно перешкоджати навчанням. У той же час Atlantic Council зробило припущення, чому російські військові намагалися пробратися на ці території для «навчань».

Поблизу узбережжя Ірландії розташовані стратегічні підводні комунікаційні кабелі – й цей рух начебто в протилежному напрямку може бути спробою «засліпити світ» щодо подій, які можуть розгортатися навколо України.

Як пише видання Тexty.org.ua, Росія віддавна «славиться» руйнівними атаками на комунікації, як-от хакерська атака на українську енергосистему в 2015 році.

Але хакерами та кодами Росія може не обмежитися, знищивши фізичну інфраструктуру інтернету.

Коли РФ окупувала Крим у 2014 році, однією з перших фізичних дій було обрізати підводний кабель, який з'єднував півострів із рештою світу.

У себе Кремль змушує інтернет-компанії встановлювати фізичну техніку для стеження та фільтрування контенту.

У випадку загострення експертам слід стежити за кабелем, який іде Керченською протокою.

Однак він також надає інтернет самому Криму – і якщо Кремль вирішить, що пошкодивши кабель, пошкодить власні комунікації в окупованому Криму, він може також обрізати будь-які з десятків підводних кабелів, які ведуть у Європу і, зокрема, в Україну.

Наприклад, поблизу Ірландії, де РФ зненацька планувала «навчання», є шістнадцять таких основних інтернет-кабелів.

Обрізавши їх, можна пошкодити й обмежити зв'язок між США, Британією, Норвегією та континентальною Європою. Переспрямування зв'язку може зайняти критичні години, або ж значною мірою відволікти країни від світових подій.