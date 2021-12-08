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    Думки вголос

    У Байдена перевага в ресурсах, а у Путіна – в нахабності

    • Антон Орехъ

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    •  glavcom.ua
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    Начебто зрозуміло, що воювати Путіну зараз не вигідно, але...

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    Забавность ситуации в том, что содержания разговора Путина и Байдена мы можем не узнать вовсе, зато мы которую неделю наблюдаем подготовку к нему.

    Формат, к слову, любопытный. Мужчины, которым почти полтораста лет на двоих, успешно осваивают новые технологии. Зачем эти дурацкие письма и даже звонки по телефону? Для чего ехать на другой конец света, чтобы поговорить – если можно поставить телефон на стопку книг, включить ЗУМ и даже в бесплатной версии успеть обсудить какие-то вопросы. Да тут хоть каждый день созванивайся и болтай о том, о сём. Было бы желание – а договориться всегда можно.

    Но к беседе с хорошим человеком нужно подготовиться. Обычно лучше готовится наша сторона. Эшелоны с техникой и грузовики с бойцами на виду у всех выдвигаются к украинской границе, и мировое сообщество начинает всякий раз как впервые трепетать и охать: а вдруг война! Черт знает, что на уме у этих русских. Тем более что в Крыму, в Донбассе и в Сирии они уже показали, что парни они бедовые!

    Так уж вышло, что ничем другим мы внимание привлечь не можем. Нет у России с остальным миром больших дел, кроме торговли ресурсами. Но есть у России кураж и армия, у которой чешутся руки, гусеницы и стволы орудий. Вроде бы понятно, что воевать Путину сейчас никак не выгодно. Однако мы же сами в обычной жизни постоянно поступаем себе в ущерб.

    В общем, Путин хотел, чтобы с ним говорили – и с ним говорят. Поспешно, без лишних церемониалов, по-простому через экран, стоящий на стопке книг.

    Впрочем, на сей раз противоположная сторона тоже решила прийти не с пустыми руками. Сперва русскую военную угрозу не просто приняли всерьез, а преувеличили, нарисовав какие-то безумные карты наступления на Украину – чтобы ни у кого не было сомнений, что русские сошли с ума и говорить с ними придется жестко. Потом приготовили проект санкций, каких не было даже после Крыма. Санкций, которые впервые кажутся похожими на санкции. Потому что настоящие санкции – это палка о двух концах. От этих мер придется страдать не только врагу, но и вам. Отключить Россию, например, от международных платежей – это значит, что вы сами готовы терпеть лишения. Вроде бы Западу всё это не нужно – но мало ли!

    И смысл в том, у кого больше наглости и готовности вместо компромисса пойти в лоб. На стороне Байдена многократный перевес в ресурсах. На стороне Путина многократный перевес как раз в наглости.

    Даже жалко, что мы прямо сейчас не можем узнать, о чем поговорят эти два мужчины. Но довольно скоро итоги их разговора материализуются, и мы всё равно догадаемся.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Джозеф Байден санкції Путін путінський режим
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    У Байдена перевага в ресурсах, а у Путіна – в нахабності