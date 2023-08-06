Навіщо влада дратує Захід?

Ображено-інвективна риторика щодо союзників – це непрофесійно, інфантильно й шкідливо

У найважчий етап війни ми входимо на тлі неприховуваного роздратування союзників пихатою поведінкою наших держиморд. Велика Британія, Польща, Німеччина, США – це лише верхні позиції в списку донорів, яким наші свинтуси підігнали караван претензій – замість себе спитати, де вони були, коли союзники попереджали про війну й поспіхом у січні-2022 навезли сюди бодай щось, чим можна було чинити первинний опір, бо, бачте, дехто м’ясце маринував на майскіє.

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«США були роздратовані не лише заявами Зеленського у Вільнюсі, а й ігноруванням порад щодо війни. США наполегливо радять Україні не робити певних речей, але Київ усе одно їх робить, відмахуючись чи не звертаючи уваги на побоювання Вашингтона. А потім українська влада скаржиться, що їх не запрошують на зустрічі НАТО».

CNBC (американський телеканал зі штаб-квартирами в 10 країнах світу) ще дуже м'яко, делікатно й люб’язно сповіщає про дражливу асоціяцію, яка починає бути стійкою щодо України в адміністрації Байдена. Таке саме – в європейців.

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Ображено-інвективна риторика щодо союзників – це непрофесійно, інфантильно й шкідливо: сваритися з рукою, яка не лише дає, але й тримає над прірвою, дно якої всіяне асфальтозакатувальною технікою й тендерною документацією діячів сцени з замашками мегаломанії.