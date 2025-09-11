Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа

Охорона вивела Трампа зі сцени в Неваді після повідомлення про загрозу в натовпі

Було ухвалене рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа

Секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. Як пише «Главком» про це повідомила газета The Wall Street Journal.

За даними видання, заходи безпеки на масових подіях за участю глави держави будуть посилені. Раніше Білий дім опублікував робочий графік керівника вашингтонської адміністрації. Трамп має намір взяти участь у церемонії у Пентагоні на згадку про жертв терактів 11 вересня 2001 року. Він також відвідає бейсбольний матч у Нью-Йорку.

У 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Активіст, який був прихильником Трамп ФБР і місцеві правоохоронні органи продовжують пошуки того, хто стріляв. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Пізніше стало відомо, що ФБР мають фото ймовірного кілера і було знайдено рушницю.

До слова, за кілька годин до вбивства консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка його дружина опублікувала загадкове послання. За кілька годин до смерті чоловіка Еріка опублікувала рядки з Біблії у своєму акаунті в соцмережі Х: «Псалом 45:1 – Бог нам притулок і сила, швидкий помічник у бідах». Наразі допис переглянуло понад 2 млн користувачів.