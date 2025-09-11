Головна Світ Політика
search button user button menu button

Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа
Охорона вивела Трампа зі сцени в Неваді після повідомлення про загрозу в натовпі
фото із відкритих джеререл

Було ухвалене рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа

Секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. Як пише «Главком» про це повідомила газета The Wall Street Journal.

За даними видання, заходи безпеки на масових подіях за участю глави держави будуть посилені. Раніше Білий дім опублікував робочий графік керівника вашингтонської адміністрації. Трамп має намір взяти участь у церемонії у Пентагоні на згадку про жертв терактів 11 вересня 2001 року. Він також відвідає бейсбольний матч у Нью-Йорку.

У 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Активіст, який був прихильником Трамп ФБР і місцеві правоохоронні органи продовжують пошуки того, хто стріляв. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Пізніше стало відомо, що ФБР мають фото ймовірного кілера і було знайдено рушницю.

До слова, за кілька годин до вбивства консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка його дружина опублікувала загадкове послання. За кілька годин до смерті чоловіка Еріка опублікувала рядки з Біблії у своєму акаунті в соцмережі Х: «Псалом 45:1 – Бог нам притулок і сила, швидкий помічник у бідах». Наразі допис переглянуло понад 2 млн користувачів.

Теги: США Дональд Трамп вбивство президент охорона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільший терорист сучасності летить до цитаделі демократії
Найбільший терорист сучасності летить до цитаделі демократії
14 серпня, 13:02
Чемберлен та Трамп: паралелі, що можуть бути небезпечними
Чи варто порівнювати Дональда Трампа з Невіллом Чемберленом?
22 серпня, 11:32
Зустріч із Зеленським відбудеться перед самітом Трампа та Путіна
Трамп та Венс проведуть віртуальну зустріч із Зеленським
13 серпня, 00:15
У Сизрані є влучання у НПЗ
Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч
15 серпня, 05:53
18 серпня Зеленський відвідає Білий дім, де разом із Трампом обговорить деталі завершення війни
У Білому домі не очікують швидкої тристоронньої зустрічі з Путіним
18 серпня, 02:58
Зеленський заявив, що російські війська готуються до нових ударів
Зеленський попередив про небезпеку на фронті
16 серпня, 15:45
У Вашингтоні відбулись переговори Трампа, Зеленського та європейських лідерів
Прем'єр Британії озвучив головні результати переговорів у США
19 серпня, 04:34
Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
30 серпня, 15:58
Кошта також наголосив, що Сполучені Штати «ніколи не повинні забувати» про загрозу
Кошта: Росія становить міжконтинентальну загрозу
9 вересня, 13:14

Політика

Польща стягує 40 тис. військових до кордону з Білоруссю та РФ
Польща стягує 40 тис. військових до кордону з Білоруссю та РФ
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа
Вбивство Чарлі Кірка. Стали відомі нові деталі про ймовірного кілера
Вбивство Чарлі Кірка. Стали відомі нові деталі про ймовірного кілера
Сіярто звинуватив Київ у погіршенні двосторонніх відносин
Сіярто звинуватив Київ у погіршенні двосторонніх відносин
Лукашенко отримав незвичайний подарунок від Трампа
Лукашенко отримав незвичайний подарунок від Трампа
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа»
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа»

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua