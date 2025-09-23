Трамп розхвалив США на Генасамблеї ООН

Трамп вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому

Трамп: Америка благословенна найсильнішою економікою, найміцнішими кордонами, найпотужнішою армією, найміцнішими дружніми зв'язками та найсильнішим духом серед усіх націй на землі

Президент США Дональд Трамп розпочав промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Трамп зауважив, що минуло шість років з часу його останнього виступу в ООН, яку він описує як «процвітаючу і мирну під час мого першого терміну».

«З того дня зброя війни зруйнувала мир, який я створив на двох континентах, епоха спокою і стабільності поступилася місцем одній з найбільших криз нашого часу», – заявив президент США.

Трамп також вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому, заявляючи, що США є «найгарячішою країною у світі». «Америка благословенна найсильнішою економікою, найміцнішими кордонами, найпотужнішою армією, найміцнішими дружніми зв'язками та найсильнішим духом серед усіх націй на землі», – сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та українська делегація беруть участь у відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, президент сьогодні, 23 вересня, візьме участь у зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе декілька двосторонніх зустрічей. Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України. Початок о 23:00 за Києвом.