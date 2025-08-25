Головна Країна Кримінал
Ексголова Тернопільської обради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Ексголова Тернопільської обради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
Ексголові облради загрожує покарання до двох років позбавлення волі
фото: Михайло Головко/Facebook

Михайло Головко обвинувачується в декларуванні недостовірної інформації

Колишній голова Тернопільської обласної ради, а нині депутат цієї ж ради від ВО «Свобода» Михайло Головко добився закриття епізоду, пов’язаного з декларуванням завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 статті 366-2 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За версією слідства, експосадовець обвинувачувався у тому, що в електронну декларацію за 2023 рік не вніс даних про квартиру матері площею 201,9 кв. м, якою він користувався, а також відомостей про майно, що перебувало у власності дружини Мар’яни Головко на загальну суму 2,06 млн грн.

19 серпня адвокат обвинуваченого Головка заявив клопотання про закриття кримінального провадження за цим епізодом «у зв’язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння». З його пояснень випливало, що Законом України «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності за корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення» (набрав чинності 17 липня 2025 року) підвищено поріг для настання кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу – з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Водночас незадеклароване майно Головка на суму 2,06 млн грн на дату вчинення кримінального правопорушення складало 680,96 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Вищий антикорупційний суд погодився з аргументами сторони захисту і закрив справу за цим епізодом. Натомість Феміда продовжить розгляд обвинувального акту щодо Михайла Головка щодо внесення завідомо недостовірних відомостей в е-декларацію за 2022 рік на загальну суму 2 27 млн грн, що складає 752,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тут маються на увазі об’єкти нерухомого майна, які перебували у власності та користуванні членів сім`ї колишнього голови Тернопільської облради.

Нагадаємо, що санкція ч. 1 статті 366-1 Кримінального кодексу, за якою судять Михайла Головка, передбачає покарання у вигляді штрафу від 42,5 тис. грн до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 год до 240 год, або позбавленням волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Як відомо, у Вищому антикорупційному суді розглядалася кримінальна справа щодо обвинувачення Михайла Головка в хабарництві. Слідство вважало, що Головко разом ще з двома колишніми заступниками керівника Тернопільської ОВА вимагали від власника приватного підприємства 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 612 тис. грн хабаря. У цій справі Головка засуджено до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.

23 червня за ексголову Тернопільської облради Михайла Головка було внесено 15 млн грн застави. Саме такий запобіжний захід обрав суд до моменту, коли вирок набуде чинності.

