Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ

Трамп повторив свою вимогу до країн НАТО

США готові ввести проти Росії «дуже жорсткі мита», якщо країни НАТО припинять «компрометувати себе», купуючи російську нафту. Про це заявив президент США Дональд Трамп на Генасамблеї ООН, передає «Главком».

Американський лідер повторив свою вимогу до країн НАТО припинити купувати нафту в Росії. «Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту і газ у Росії, водночас воюючи з Росією. Це ганьбить їх», – сказав він.

Президент США додав, що дізнався про цю «невиправну» тенденцію лише два тижні тому. Він також звинуватив Індію і Китай у тому, що вони є «головними спонсорами» війни, купуючи російську нафту.

Також Трамп наголосив, що вважав, що війну в Україні буде простіше закінчити. «Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Всі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося», – підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому, заявляючи, що США є «найгарячішою країною у світі».

До слова, Трамп розпочав виступ перед Генасамблеєю ООН з непрацюючим телесуфлером.

Зауважимо, Володимир Зеленський та українська делегація беруть участь у відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, президент сьогодні, 23 вересня, візьме участь у зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе декілька двосторонніх зустрічей. Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України. Початок о 23:00 за Києвом.