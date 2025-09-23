Головна Світ Політика
Генасамблея ООН. Трамп вийшов до трибуни і потрапив у біду (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Генасамблея ООН. Трамп вийшов до трибуни і потрапив у біду (відео)
Трамп виголосив промову перед Генасамблеєю ООН
фото: reuters

Дональд Трамп розпочав промову на Генеральній Асамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп розпочав виступ перед Генасамблеєю ООН з непрацюючим телесуфлером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера, який транслює Sky news.

«Я не проти виголосити цю промову без телесуфлера, тому що телесуфлер не працює. Можу тільки сказати, що той, хто керує цим телесуфлером, потрапив у велику халепу», – сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому, заявляючи, що США є «найгарячішою країною у світі».

Зауважимо, Володимир Зеленський та українська делегація беруть участь у відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, президент сьогодні, 23 вересня, візьме участь у зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе декілька двосторонніх зустрічей. Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України. Початок о 23:00 за Києвом.

